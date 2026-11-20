Irgendwann geht jede Serie zu Ende. Das weiss nun auch Connor McDavid. Hautnah mit dabei ist auch ein Schweizer, als der Captain der Edmonton Oilers eine Premiere in dieser Saison erlebt.

Darum gehts Connor McDavid bleibt erstmals in dieser Saison ohne Skorerpunkt

Seine Edmonton Oilers verlieren gegen Janis Moser und die Tampa Bay Lightning

Siege gibts auch für Pius Suter und die St. Louis Blues sowie Kevin Fiala und die LA Kings

Ramona Bieri Redaktorin Sport

In jedem Saisonspiel hat Connor McDavid mindestens einen Skorerpunkt erzielt. 23-mal in Folge war er erfolgreich. Nun ist diese beeindruckende Serie des Captains der Edmonton Oilers gerissen. In Schach gehalten hat ihn das Team eines Schweizers. Janis Moser und die Tampa Bay Lightning setzen sich zu Hause 3:1 durch. Damit bleibt McDavid in der ewigen Bestenliste gemeinsam mit Wayne Gretzky, dem das Gleiche in der Saison 1988/89 gelang, auf Rang 4.

Moser fällt bei Tampa vor allem zweimal auf. Einmal mit einem Halten und einmal mit einem Stockschlag, wofür er jeweils eine Strafe kassiert. Seine Teamkollegen verhindern in Unterzahl aber einen Gegentreffer. Das einzige Tor kassiert Tampa Bay erst 96 Sekunden vor Schluss.

Auch die anderen Schweizer im Einsatz bleiben ohne Skorerpunkte. Kevin Fiala feiert im vierten Spiel nach seinem Comeback den zweiten Sieg. Seine Los Angeles setzen sich nach einem 1:3-Rückstand 4:3 im Penaltyschiessen gegen die Toronto Maple Leafs durch. Adrian Kempe ist der einzige, der seinen Penalty in den Maschen versorgt.

Bichsel verletzt, Niederreiter auf Tribüne

Auch Pius Suter und die St. Louis Blues sind in der Nacht auf Freitag siegreich. Mit 5:2 fegen sie die Pittsburgh Penguins vom Eis. Die Dallas Stars setzen sich 4:3 nach Penaltyschiessen gegen die Vegas Golden Knights durch. Lian Bichsel fehlt weiterhin verletzt.

Und die Winnipeg Jets haben einmal mehr für Nino Niederreiter keinen Platz im Kader. Zum sechsten Mal in den letzten sieben Spielen bleibt ihm nur die Zuschauerrolle. Winnipeg macht dreimal einen Rückstand wett und setzt sich letztlich in der Verlängerung 4:3 gegen die New York Islanders durch.

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