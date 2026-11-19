Darum gehts
- Nico Hischier und Timo Meier bereiten in der 11. Minute das 1:0 für New Jersey gemeinsam vor
- Nach Montreals Ausgleich trifft Meier zur erneuten Führung, doch die Canadiens gleichen wieder aus
- Jake Evans erzielt in der 47. Minute den Siegtreffer für Montreal zum 3:2
Im ersten Drittel sieht es zunächst gut aus für den dritten Devils-Sieg in Serie. Am Ende muss sich das Team von Captain Nico Hischier (27), Timo Meier (30) und Jonas Siegenthaler (29) gegen die Montreal Canadiens aber mit 2:3 geschlagen geben.
In der elften Minute legen Hischier und Meier das 1:0 von Luke Evangelista vor. Nach dem prompten Ausgleich der Gäste stellt Meier mit einem sensationellen Treffer die Führung wieder her. Im Eins-gegen-eins geht er mit einem Haken an Montreal-Goalie Jacob Fowler vorbei und schiebt ein. Doch auch darauf haben die Kanadier noch im ersten Drittel eine Antwort.
Es entwickelt sich eine ausgeglichene Partie mit statistisch gesehen leichten Vorteilen für die Devils. Am Ende holt sich aber Montreal dank des Siegtreffers von Jake Evans in der 47. Minute den Sieg und schliesst in der Eastern Conference mit 30 Zählern nach 22 Spielen punktemässig zu New Jersey auf.
In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne.
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