Josis Siegesserie reisst – McDavid baut irre Bilanz aus

In der NHL muss Roman Josi erstmals nach sieben Siegen in Folge das Eis wieder als Verlierer verlassen. Dafür geht eine eindrückliche Serie von NHL-Superstar Connor McDavid weiter.

Darum gehts Nach sieben Siegen in Folgen verliert Nashville mit Roman Josi erstmals wieder

Akira Schmid kann Overtime-Niederlage der Panthers nicht verhindern

Oilers-Star Connor McDavid baut unglaubliche Serie aus

Cédric Heeb Redaktor Sport

Sieben Siege haben die Nashville Predators um Captain Roman Josi (36) zuletzt aneinander gereiht. In der Nacht auf Montag endet diese Serie gegen die San Jose Sharks. 2:4 unterliegt die NHL-Franchise aus Tennessee den Kaliforniern, Josi bleibt ohne Torbeteiligung.

Akira Schmid (26) hütet gegen die Dallas Stars, die ohne den verletzten Lian Bichsel (22) auskommen müssen, das Tor der Florida Panthers. Zwar wird er zum «Second Star», also zum zweitbesten Spieler, der Partie ausgezeichnet, kann aber trotz seiner Fangquote von knapp über 90 Prozent die 1:2-Niederlage in der Verlängerung nicht verhindern.

McDavid baut irre Serie aus

Ein NHL-Superstar führt derweil eine unglaubliche Serie weiter: Connor McDavid (29). Der Kanadier steuert beim 5:2-Sieg der Edmonton Oilers gegen die Philadelphia Flyers ein Tor und zwei Assists bei und hat somit auch im 22. Spiel der Saison gepunktet. Damit holt er Dany Heatley (45) ein, der in der Saison 2005/06 ebenfalls in den ersten 22 Partien der Saison immer mindestens eine Torbeteiligung hatte.

Vor ihm sind nun nur noch Wayne Gretzky (65), der sogar drei noch längere Serien hinlegen konnte und mit 51 den Rekord hält, und Mats Sundin (55, 30 Spiele in Saison 1992/93). Weil McDavids kongenialer Partner Leon Draisaitl (31) zweimal trifft und ein Tor seines Captains vorbereitet, steht das Star-Duo nach nur 22 Spielen schon bei 94 Skorerpunkten (53 McDavid, 41 Draisaitl).

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