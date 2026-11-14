Darum gehts
- Roman Josi führt Nashville mit Assist und Penaltytreffer zum 3:2-Sieg über Vegas im Penaltyschiessen
- Josi kommt nach 20 Saisonspielen auf 21 Assists und setzt damit eine neue Predators-Bestmarke
- Die Rangers schlagen Vancouver 5:1, Miller und Gawdin skoren doppelt, Canucks mit siebter Pleite
Die Nashville Predators setzen ihren starken Lauf auch in der Nacht auf Samstag fort. Grossen Anteil am 3:2-Erfolg gegen die Vegas Golden Knights im Penaltyschiessen hat einmal mehr Captain Roman Josi (36). Der Berner bereitet nicht nur den 2:2-Ausgleich im Schlussdrittel vor, sondern erzielt im Penaltyschiessen auch noch den entscheidenden Treffer.
Nachdem Josi bereits vor zwei Tagen Schweizer NHL-Geschichte schrieb, stellt er mit seiner Vorlage gegen die Golden Knights eine weitere Bestmarke auf. 21 Assists in den ersten 20 Saisonspielen sind noch nie einem Spieler der Predators, die nun bereits sieben Spiele in Folge gewonnen haben, gelungen.
Im zweiten Spiel in der Nacht auf Samstag geben sich die New York Rangers auswärts gegen die Vancouver Canucks keine Blösse. Die Gäste gewinnen in Kanada gleich mit 5:1. J.T. Miller und Glenn Gawdin glänzen dabei mit je zwei Skorerpunkten. Für die Canucks ist es die siebte Pleite in Serie.
In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne.
In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne.