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VA Roman Josi 800 NHL-Punkt
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Assist für die Geschichtsbücher:Hier holt Roman Josi seinen 800. NHL-Punkt

Magische Marke geknackt
Josi schreibt bei Predators-Sieg NHL-Geschichte

In der NHL hat der nächste Schweizer einen Meilenstein geschafft: Roman Josi. Der Berner Captain der Nashville Predators hat die Marke von 800 NHL-Skorerpunkten geknackt.
Publiziert: vor 8 Minuten
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Roman Josi steht dank zwei Assists nun bei 801 NHL-Skorerpunkten.
Foto: Getty Images

Darum gehts

  • Roman Josi erreicht beim 4:2 gegen Anaheim mit zwei Assists 801 NHL-Skorerpunkte für Nashville
  • Berner ist der 22. NHL-Verteidiger, der diesen Meilenstein erreicht
  • Janis Moser bleibt bei 116 Punkten, Connor McDavid punktet auch im 20. Saisonspiel
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Cédric HeebRedaktor Sport

Jetzt hat er es geschafft: Roman Josi knackt beim 4:2-Sieg der Nashville Predators gegen die Anaheim Ducks die magische Marke von 800 NHL-Skorerpunkten. Mit den Assists zum 3:1 und 4:2 steht der Berner nun bei 801 Torbeteiligungen in der besten Liga der Welt. Der 36-Jährige ist der 22. Verteidiger, der diesen Meilenstein erreicht – und der erste, der es für die Predators schafft.

Und das knapp 15 Jahre nach seiner ersten Torvorlage in der besten Liga der Welt: Am 3. Dezember 2011 lieferte Josi einen Assist zum 2:3-Endstand gegen die Buffalo Sabres. Seither kamen 1048 NHL-Partien dazu, womit er den klaren Schweizer Rekord hält.

Zudem hat er als bisher einziger Schweizer eine individuelle Auszeichnung erhalten: 2020 wurde er mit der Norris Trophy zum besten Verteidiger gekürt. Von Blick wurde er deshalb zum besten NHL-Schweizer aller Zeiten gewählt.

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Weit von der 800er-Marke entfernt ist Josis Verteidigungskumpel bei der Nati, Janis Moser (26). 356 Spiele hat der Bieler bislang absolviert und dabei 116 Skorerpunkte gesammelt. In der Nacht auf Donnerstag kommen allerdings keine weiteren hinzu, obwohl seine Tampa Bay Lightning die Buffalo Sabres mit 8:3 abfertigen.

Ausserdem führt Superstar Connor McDavid (29) seine unglaubliche Serie weiter: Auch im 20. Spiel nach dem Saisonstart holt der Kanadier einen Skorerpunkt. Die Edmonton Oilers gewinnen gegen die Philadelphia Flyers mit 3:2 in der Overtime, McDavid liefert einen Assist zum zwischenzeitlichen 2:0.

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