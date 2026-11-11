Pius Suter ist der siebte Schweizer im 200er-Klub in Sachen NHL-Skorerpunkten. Roman Josi muss dagegen noch auf die 800. Torbeteiligung warten.

Darum gehts Pius Suter schiesst sein 100. NHL-Tor und steht nun bei 200 SKorerpunkten

Roman Josi siegt mit Nashville, schafft aber 800. Skorerpunkt noch nicht

Nino Niederreiter ist bei Winnipeg zum dritten Mal in Folge überzählig

Cédric Heeb Redaktor Sport

Vor der Nacht auf Mittwoch standen drei Schweizer NHL-Stars unmittelbar vor einem Meilenstein. Roman Josi (36) lag bei 799 Karrierepunkten, Nino Niederreiter (34) bei 499 und Pius Suter (30) bei 199. Die nächste runde Marke geknackt hat aber nur Letzterer.

Beim 3:2-Sieg der St. Louis Blues über die Detroit Red Wings schiesst der Zürcher das zwischenzeitliche 1:1. Es ist sein 100. Tor in der NHL, wodurch er nun mit seinen 100 Assists bei 200 Skorerpunkten in der besten Liga der Welt steht. Suter ist der siebte Schweizer, der die 200-Punkte-Marke knackt, und der sechste, der mindestens 100 Tore erzielt hat.

Noch etwas weiter auf sein Jubiläum warten muss dagegen Josi. Der Berner feiert mit seinen Nashville Predators zwar einen 3:0-Sieg gegen die Los Angeles Kings, die nach wie vor ohne Kevin Fiala (30) auskommen müssen, ist aber an keinem der Tore beteiligt.

Niederreiter erneut überzählig

Niederreiter erhält derweil nicht einmal die Möglichkeit, seinen 500. NHL-Punkt zu sammeln. Der Churer ist beim 4:2-Sieg der Winnipeg Jets gegen die New Jersey Devils zum dritten Mal in Folge überzählig. In dieser Saison hat der Stürmer noch keinen einzigen Skorerpunkt geholt. Die drei Schweizer bei den Devils – Nico Hischier (27), Timo Meier (30) und Jonas Siegenthaler (29) – bleiben nach der Show gegen die Toronto Maple Leafs in der Nacht auf Montag nun ohne Torbeteiligung.

Akira Schmid (26) kommt beim 4:1-Sieg der Florida Panthers gegen die Columbus Blue Jackets nicht zum Einsatz.

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