Hischier schreibt Geschichte – Meier trifft doppelt

Der Krimi im Rennen um die 500er-Marke ist entschieden. Er geht zugunsten von Devils-Captain Nico Hischier aus – weil Nino Niederreiter einmal mehr keinen Platz im Kader der Winnipeg Jets hat.

Darum gehts Nico Hischier schreibt Schweizer NHL-Geschichte und knackt die 500-Punkte-Marke

Beim 4:0 der New Jersey Devils gegen die Toronto Maple Leafs erzielt er ein Tor und liefert einen Assist

Auch Timo Meier glänzt als Doppeltorschütze

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Im Spiel zwischen den Toronto Maple Leafs und den New Jersey Devils läuft die 29. Minute, als aus Schweizer Sicht historisches passiert. Denn Nico Hischier holt seinen 500. NHL-Punkt. Spektakulär ist er nicht, dafür fast schon kitschig.

Denn Devils-Captain Hischier liefert den Assist zum 1:0 durch Landsmann Timo Meier. Für seinen 500. Punkt tut er das, was er schon tausende Male in seiner Karriere gemacht hat: Er gewinnt ein Bully.

Das Tor ist der Startschuss zu einer Schweizer Devils-Show. Denn nur gut vier Minuten später erzielt Meier auch das 2:0. Und im Schlussdrittel denkt sich Hischier, was du kannst, kann ich auch und schiebt den Puck im Powerplay in die Maschen. Am Ende setzen sich die Devils 4:0 durch.

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Niederreiter erneut nicht im Kader

Hischier ist nach Roman Josi (799 Punkte) und Kevin Fiala (528 Punkte) der dritte Schweizer, der die magische Marke von 500 knackt. Mit 488 in die Saison gestartet, ist er an Nino Niederreiter vorbeigezogen. Dieser steht seit Ende Januar bei 499 Punkten. Seither wartet er auf einen weiteren Skorerpunkt.

In der Nacht auf Montag steht er erneut nicht im Kader der Winnipeg Jets. Den dramatischen Sieg gegen Janis Moser und Tampa Bay muss Niederreiter von der Tribüne aus verfolgen. Winnipeg gibt im Schlussdrittel innert 4:05 Minuten einen 3:0-Vorsprung her. Als viele schon mit der Verlängerung rechnen, fällt doch noch die Entscheidung. 1,6 Sekunden vor Ablauf der regulären Spielzeit sichert Mark Scheifele den Jets den Sieg.

Neben Niederreiter jagt auch Timo Meier die 500er-Marke. Er steht dank seinen Saisontoren Nummer 2 und 3 nun bei 486 Punkten.

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