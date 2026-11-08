Zwei NHL-Schweizer sind in der Nacht auf Sonntag mit Assists massgeblich an den Siegen ihrer Teams beteiligt. Nico Hischier sorgt damit gar besonders für Spannung.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Wer wird der dritte Schweizer nach Roman Josi und Kevin Fiala, der in der NHL die 500-Punkte-Marke knackt? Diese Frage beschäftigt Hockey-Fans hierzulande seit einigen Wochen. Nun spitzt sich das Rennen weiter zu. Denn in der Nacht auf Sonntag zieht Nico Hischier mit Nino Niederreiter, dessen Winnipeg Jets spielfrei sind, gleich. Beim 5:4-Sieg nach Verlängerung gegen die New York Islanders ist Hischier mit einem Assist am 3:4-Anschlusstreffer der New Jersey Devils beteiligt. Damit steht er nun wie Niederreiter bei 499 Punkten.

Wird Niederreiter zum Verhängnis, dass er einerseits immer mal wieder aus dem Kader fällt und andererseits seit Ende Januar auf einen Skorerpunkt wartet? Noch ist das Rennen nicht verloren. Das Fern-Duell mit Hischier geht in der Nacht auf Montag in die nächste Runde. Dann stehen beide Teams wieder im Einsatz. Und wer weiss ... vielleicht treten sie ja gleichzeitig dem 500er-Klub bei?

Assist-Double von Josi

Neben Hischier trägt sich in der Nacht auf Sonntag auch Roman Josi in die Skorerliste ein. Beim 3:1 der Nashville Predators gegen Pius Suter und die St. Louis Blues hat er bei den ersten beiden Toren seines Teams den Stock als Assistgeber im Spiel. Lian Bichsel bleibt beim 4:3 der Dallas Stars gegen die San Jose Sharks ebenso ohne Skorerpunkt wie Janis Moser. Er verlässt das Eis ebenfalls als Sieger. Mit Tampa Bay ringt Moser die Minnesota Wild nach einem 1:3-Rückstand mit 4:3 in der Verlängerung nieder.

Ebenfalls im Einsatz steht Akira Schmid. Im Tor der Florida Panthers wehrt er 27 von 31 Schüssen ab. Sein Team unterliegt den Washington Capitals 3:4. Auch die Los Angeles Kings bleiben ohne Punkte. Sie müssen sich den Pittsburgh Penguins 2:5 geschlagen geben. Kevin Fiala ist zwar seit einiger Zeit zurück im Team-Training der Kings, noch hat er sein Comeback aber nicht gegeben.

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