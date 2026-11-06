Meier rächt Check gegen Hischier mit fliegenden Fäusten

Die Schweizer sorgen in der NHL für Aufsehen. Allen voran Timo Meier, der sofort zur Rache ansetzt, als sein Schweizer Teamkollege Nico Hischier heftig einstecken muss.

Darum gehts Nach einem Check gegen Nico Hischier ist Timo Meier sofort für die Rache zur Stelle

Er lässt die Fäuste fliegen und kassiert insgesamt 17 Strafminuten

Roman Josi ist der einzige Schweizer, der einen Skorerpunkt sammelt

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Timo Meier lässt die Fäuste fliegen. Als in der 23. Minute sein Devils-Teamkollege Nico Hischier einen heftigen Check einstecken muss, fackelt der Appenzeller nicht lange und setzt zur Rache an.

Er wirft Stock und Handschuhe weg und geht auf Blues-Spieler Jake Neighbours los. Die Schläge verpassen zwar mehrheitlich das Ziel, die beiden gehen aber zu Boden und liefern sich eine Keilerei. Der Schiedsrichter muss sie trennen.

Während Neighbours eine Fünf-Minuten-Strafe aufgebrummt bekommt, sanktionieren die Schiedsrichter Meier härter. Er kassiert zwei plus zehn Minuten fürs Anstiften und obendrauf fünf Minuten für den Kampf. Da sich die beiden Fünf-Minuten-Strafen aufheben, müssen die Devils nur zwei Minuten in Unterzahl ran. Hätte Meier die Fäuste nicht ausgepackt, wäre Jonas Siegenthaler zur Stelle gewesen. Auch er bewegt sich nach dem Check gegen Hischier in Richtung Neighbours, Meier kommt ihm allerdings zuvor.

Resultatmässig behalten die New Jersey Devils die Oberhand gegen Pius Suter und die St. Louis Blues. Allerdings geben sie im Schlussdrittel innert gut drei Minuten eine 4:1-Führung aus der Hand und können sich erst in der Verlängerung durchsetzen. Hischier bleibt wie alle anderen Schweizer ohne Skorerpunkt. Er steht damit im Rennen um die 500er-Marke weiterhin bei 498.

Josi legt Siegtreffer auf

Einen Punkt mehr auf dem Konto hat Nino Niederreiter. Beim 6:2-Sieg der Winnipeg Jets gegen die Vancouver Canucks steht er abermals in dieser Saison nicht im Kader. Damit bleibt das Fern-Duell der beiden Schweizer weiter spannend.

Einen Punkt gutschreiben lassen kann sich hingegen Roman Josi. In der Verlängerung legt der Nashville-Captain den Siegtreffer zum 3:2 gegen die Colorado Avalanche auf. Ebenfalls als Sieger verlässt Janis Moser das Eis. Er gewinnt mit Tampa Bay 4:1 gegen die Chicago Blackhawks. Eine Niederlage setzt es hingegen für Lian Bichsel und die Dallas Stars ab. Sie müssen sich den Columbus Blue Jackets 1:2 nach Penaltyschiessen geschlagen geben.

keystone-sda.ch Alle Resultate, Spielpläne und Tabellen zur NHL In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne. keystone-sda.ch In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne. Hier gehts zu den Resultaten