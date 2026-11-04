Niederreiters Jets feiern historische Aufholjagd

Das Schweizer Duell um die 500er-Marke spitzt sich zu. Nino Niederreiter siegt zwar wieder einmal, bleibt aber weiter ohne Skorerpunkt. Dafür rückt Nico Hischier näher an ihn ran. Insgesamt feiern sieben der acht Schweizer im Einsatz einen Sieg.

Darum gehts Nino Niederreiter und die Winnipeg Jets schreiben mit ihrer fulminanten Aufholjagd Geschichte

Nico Hischier lässt sich den 498. Skorerpunkt gutschreiben

Roman Josi und Pius Suter sind in der Nacht auf Mittwoch die Schweizer Torschützen

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Sechs NHL-Teams mit Schweizern stehen in der Nacht auf Mittwoch im Einsatz – fünfmal gibts einen Sieg. Besonders im Fokus: Das Fern-Duell zwischen Nino Niederreiter und Nico Hischier um das Erreichen des 500. Skorerpunkts.

Seit Saisonbeginn jagt Niederreiter dem einen Punkt hinterher, der ihm fehlt. Auch bei der fulminanten Aufholjagd seiner Winnipeg Jets gegen die Montreal Canadiens holt er ihn nicht. In der 41. Minute liegen die Jets 0:4 hinten – die zehnte Niederlage in Serie scheint fast sicher. Doch dann zünden die Jets ein Schlussfeuerwerk sondergleichen. 2:39 Minuten vor Schluss fällt das 1:4, nur 2:06 Minuten später steht es 4:4. In der Verlängerung beendet Dylan Samberg mit dem 5:4 die Pleiten-Serie der Jets. Gemäss nhl.com ist es das späteste Comeback der NHL-Geschichte. Den bisherigen Rekord hielten die LA Kings, die im November 2007 gegen die Dallas Stars 7:14 Minuten vor Schluss anfingen, ein 0:4 wettzumachen.

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Und Hischier? Der rückt Niederreiter weiter auf die Pelle. Beim 4:3-Sieg nach Penaltys gegen die Edmonton Oilers ist er am 3:1 der New Jersey Devils beteiligt. Der zehnte Skorerpunkt in dieser Saison ist Nummer 498 insgesamt. Seine Teamkollegen Timo Meier und Jonas Siegenthaler bleiben ohne Torbeteiligung.

Josi skort doppelt

Auch weitere Schweizer lassen sich Skorerpunkte gutschreiben. Beim 4:1-Heimsieg seiner Nashville Predators gegen die Carolina Hurricanes erzielt Roman Josi das 2:0 und legt das 3:1 auf. Janis Moser ist beim 4:2-Heimsieg von Tampa Bay Lightning gegen die Detroit Red Wings mit einem Zuspiel am zwischenzeitlichen 3:0 beteiligt.

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Lian Bichsel bleibt ohne Skorerpunkt. Er setzt sich mit den Dallas Stars 6:5 gegen die Washington Capitals durch.

Suter mit Ehrentreffer

Als einziger Schweizer muss Pius Suter das Eis als Verlierer verlassen. Seine St. Louis Blues verlieren auswärts gegen die New York Rangers 1:3. Als Trost gibts für Suter ein persönliches Erfolgserlebnis. 59 Sekunden vor Schluss gelingt ihm der Blues-Ehrentreffer.

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