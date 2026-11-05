Die Florida Panthers gewinnen gegen die Chicago Blackhawks, dabei sitzt Akira Schmid auf der Bank. In Los Angeles fahren die Kings ohne Kevin Fiala einen Kantersieg ein.

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

In der Nacht auf Donnerstag fanden in der NHL vier Spiele statt. Am meisten zu jubeln hatten die Fans der LA Kings, die sahen, wie ihr Team im eigenen Stadion dem Gegner aus San Jose gleich sieben Tore einschenkt. Weil den Sharks um Superstar Macklin Celebrini nur zwei Treffer gelingen, fahren die Kings, bei denen Nati-Star Kevin Fiala weiterhin fehlt, einen ungefährdeten Heimsieg ein.

Auch in der Amerant Bank Arena, Heimstätte der Florida Panthers, kommen die Fans auf ihre Kosten. Die Panthers schlagen zuhause die Chicago Blackhawks mit 5:3. Der Schweizer Goalie Akira Schmid sieht den Heimsieg seiner Panthers von der Bank aus.

Die Ottawa Senators drehen das Duell mit den Buffalo Sabres im Schlussdrittel. Pinto in der 42. Minute und Amadio in der 57. sorgen für die späte Wende zu Gunsten der Gäste. Im vierten Spiel des Abends schlagen die Kraken aus Seattle zu Hause die Calgary Flames mit 2:1.

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