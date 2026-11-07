In der letzten NHL-Nacht standen zwar keine Schweizer im Einsatz, das Spektakel kam aber keineswegs zu kurz. Die Minnesota Wild bejubeln einen historischen NHL-Rekord, während die Anaheim Ducks und die Buffalo Sabres mit offensivem Eishockey begeistern.

Joël Hahn Redaktor Sport

Kirill Kaprizov ist nicht zu stoppen. Beim 4:1 der Minnesota Wild gegen die San Jose Sharks drückt der russische Superstar dem Spiel seinen Stempel auf. Mit einem Tor – seinem 16. im 18. Spiel – und drei Vorlagen ist er an allen Treffern direkt beteiligt. Zudem gibt es Historisches zu feiern: Es ist der 1000. Quali-Sieg der Franchise-Geschichte. Dafür brauchte Minnesota nur 1995 Spiele. Ein absoluter NHL-Rekord. Bisher hielten die Philadelphia Flyers (2018 Partien) die Bestmarke.

Carlsson glänzt bei Enten-Comeback

Die Anaheim Ducks beweisen Comeback-Qualitäten. Bei den Calgary Flames liegen die Kalifornier nach 20 Minuten mit 1:3 zurück. Dann dreht Leo Carlsson auf: Der schwedische Center bereitet den Anschluss vor und trifft im Schlussabschnitt im Powerplay zum 3:3. Mit seinem 20. Assist im erst 17. Spiel stellt er zudem den Franchise-Rekord von Legende Ryan Getzlaf ein. Die Aufholjagd wird spät belohnt: Cutter Gauthier trifft in der 59. Minute zum 4:3, Nikita Nesterenko macht mit dem Empty-Netter den 5:3-Sieg und den vierten Ducks-Erfolg in Serie perfekt.

Sabres lassen nichts anbrennen

Weniger nervenaufreibend verläuft der Abend für die Buffalo Sabres. Zuhause gegen die Columbus Blue Jackets setzt sich das Team souverän mit 5:2 durch. Die überragenden Figuren sind Doppel-Torschütze Josh Norris und Verteidiger Owen Power, der mit drei Assists glänzt. Die Sabres unterstreichen damit ihre Topform und feiern den vierten Sieg aus den letzten fünf Partien.