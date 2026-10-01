Nico Hischier hat mit 27 Jahren längst finanziell ausgesorgt. Sein neues Arbeitspapier bei den New Jersey Devils bringt ihm in den nächsten fünf Jahren fast 10 Millionen Franken pro Saison ein. Verändert das den Devils-Captain?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Nico Hischiers neuer Devils-Vertrag bringt ihm 48 Mio. CHF ein

In der NHL sieht jeder seinen Lohn, in der Schweiz Tabu-Thema

Erster Schritt ins Unternehmertum getan

Nicole Vandenbrouck Reporterin Eishockey

Mit einem Fünfjahresvertrag über rund 48 Millionen Franken hat sich Nico Hischier an die Spitze der Schweizer Eishockey-Verdiener katapultiert. Während in der NHL jedes Salär öffentlich zelebriert wird, gilt das Reden über den Kontostand in der Schweizer Heimat nach wie vor als grosses Tabu. Wie geht der Walliser damit um, dass heute jeder Fan und Kritiker seinen gigantischen Lohn ganz einfach im Internet googeln kann?

Top-Center ist Business-Rookie

Ganz einfach: So, wie er von seinen Eltern erzogen wurde, und das heisst bodenständig. Ohnehin ist er «kein Materialist, der sich nur etwas kauft, weil er es kann», stellt Hischier klar. Der Umgang mit Geld wurde mit den Millionen aber auch zunehmend wichtiger. Schliesslich lohnt es sich bei diesen Beträgen umso mehr, zu investieren.

Auf dem Eis internationale Weltspitze, kennt er sich mit dem Unternehmertum kaum aus. Aus einem bestimmten Grund kommt er damit jedoch immer häufiger in Kontakt und ging bereits seinen ersten Schritt. Auch dabei blieb er sich treu und liess seinen feinen Charakter aufblitzen.

Wie sich Hischier als Teenager finanzierte, was Devils-Teamkollege Jack Hughes über den XXL-Vertrag sagt und für wie viel Geld er eine Saison lang aussetzen würde, liest du nur im exklusiven B+-Interview.