In der Nacht auf Mittwoch geht die Action in der NHL wieder los. Zehn Schweizer mischen in der besten Liga der Welt mit. Blick lässt sich zu optimistischen Vorhersagen hinreissen.

Stephan Roth Stv. Eishockey-Chef

Lian Bichsel (22, Dallas Stars)

Prognose: Der Solothurner 2-Meter-Verteidiger wird erstmals eine komplette NHL-Saison spielen, die WM aber trotz abgelaufener Sperre verpassen. Einerseits, weil die Stars lange in den Playoffs engagiert sind. Andererseits, weil Bichsels Vertrag ausläuft und es dabei um Millionen geht.

Kevin Fiala (30, Los Angeles Kings)

Prognose: Der Ostschweizer Flügel wird nach seinem doppelten Beinbruch im Februar bei Olympia und einem weiteren Eingriff die Saison erst mit über einem Monat Verspätung in Angriff nehmen können, seine Vorjahreswerte (56 Spiele, 40 Punkte) aber dennoch erreichen.

Nico Hischier (27, New Jersey Devils)

Prognose: Der Walliser Captain bucht wieder mehr (letzte Saison 66 Punkte) und kommt seinem Bestwert von 80 Punkten aus der Saison 2022/23 nahe. Paradoxerweise steigen damit auch seine Chancen, wieder mehr Stimmen für die Selke Trophy zu bekommen und zu den drei Finalisten für die Auszeichnung des besten Defensivstürmers zu gehören.

Roman Josi (36, Nashville Predators)

Prognose: Der Berner Captain wird seinen Klub im Februar in New York zum fünften Mal beim All-Star-Game vertreten. Wie heisst es so schön? Form ist vergänglich, Klasse ist ewig, wie Josi an der Heim-WM bewies.

Timo Meier (29, New Jersey Devils)

Prognose: Der Appenzeller Power-Flügel übertrifft erstmals, seit er 2023 den dicken Vertrag (70,4 Millionen Dollar in 8 Jahren) in New Jersey unterschrieben hat, die 30-Tore-Marke. Er trägt damit dazu bei, dass die Devils sich nach einem Jahr Pause wieder für die Playoffs qualifizieren.

Janis Jérôme Moser (26, Tampa Bay Lightning)

Prognose: Der Seeländer Verteidiger gewinnt offensiv an Einfluss und bucht erstmals mehr als 50 Punkte, nachdem Überraschungsmann Darren Raddysh (letzte Saison 70 Punkte) zu Toronto abgesprungen ist.

Nino Niederreiter (34, Winnipeg Jets)

Prognose: Der Churer Flügel wird zum vierten Mal in seiner Karriere im Rahmen eines Spielertauschs transferiert. So kann der Routinier, dessen Vertrag im Frühling ausläuft, bei einem attraktiveren Klub als Winnipeg spielen.

Akira Schmid (26, Florida Panthers)

Prognose: Der Berner Keeper gewinnt als vierter Schweizer nach David Aebischer, Martin Gerber und Mark Streit den Stanley Cup. Sein neuer Klub Florida, der Meister von 2024 und 2025, hat sich im Sommer mit Brady (von Ottawa) noch den zweiten Tkachuk-Bruder geangelt.

Jonas Siegenthaler (30, New Jersey Devils)

Prognose: Der Zürcher Defensivspezialist, der in den letzten 100 NHL-Spielen ohne Treffer blieb, reiht sich erstmals seit dem 1. Januar 2025 wieder unter die Torschützen, nachdem er sich von einer Nackenverletzung, die seine aktive Teilnahme an der Heim-WM verhinderte, erholt hat.

Pius Suter (30, St. Louis Blues)

Prognose: Der Stürmer aus Wallisellen ZH wird auch in seiner siebten NHL-Saison mühelos die 10-Tore-Marke knacken und erstmals seinen Vertrag bei einem NHL-Klub verlängern.