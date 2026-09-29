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Wegweisende Saison
Für Schweizer NHL-Trio geht die Millionen-Jagd los

In der Nacht auf Mittwoch legt auch die NHL und ihr Millionen-Business los.
Publiziert: 08:52 Uhr
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Aktualisiert: vor 5 Minuten
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Stephan RothStv. Eishockey-Chef

Mindestens zehn Schweizer werden ab 29. September dabei sein, wenn die NHL-Saison beginnt. Zwei von ihnen haben neue lukrative Verträge unterschrieben: Nico Hischier, der Captain der New Jersey Devils, wird ab 2027/28 umgerechnet 48 Millionen Franken in fünf Jahren verdienen. Für Tampa-Bay-Verteidiger Janis Jérôme Moser beginnt der neue Achtjahresvertrag über 44,7 Millionen Franken.

Doch es gibt auch drei Spieler, deren Zukunft über die kommende Saison hinaus noch nicht gesichert ist. Die Verträge von Nino Niederreiter, Lian Bichsel und Pius Suter laufen im Frühling aus.

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Bekommt Nino Niederreiter nach dieser Saison noch einmal einen NHL-Vertrag?
Foto: John Woods/The Canadian Press via AP

Niederreiter ist der Dauerbrenner der Schweizer NHL-Gilde. Er steigt bereits in die 16. Saison in der besten Liga der Welt. Der Churer debütierte 2010 bei den New York Islanders und hat 1030 Regular-Season-Spiele auf dem Konto.

Niederreiter hat noch nicht genug

Letzte Saison bremsten ihn nach einem guten Start Knieprobleme, ehe er sich im Frühling einer Arthroskopie unterziehen musste. Kurz vor Saisonende konnte er sein Comeback geben und darauf die Heim-WM in Zürich bestreiten, an der er zum fünften Mal Silber holte.

Die besten Schweizer NHL-Verträge

1. Nico Hischier (New Jersey, 2027-32) 11,7 Mio. Dollar/Saison
2. Roman Josi (Nashville, 2020-28) 9,059
3. Timo Meier (New Jersey, 2023-31) 8,8
4. Kevin Fiala (Los Angeles, 2022-29) 7,875
5. Nico Hischier (New Jersey, 2020-27) 7,25
6. J.J. Moser (Tampa Bay, 2026-34) 6,75
7. Timo Meier (San Jose, 2019-23) 6,0
8. Nino Niederreiter (Minnesota, 2017-22) 5,25
9. Mark Streit (Philadelphia, 2013-16) 5,25
10. Kevin Fiala (Minnesota, 2021-22) 5,1

Nashville-Captain Roman Josi wurde von Nico Hischier als bestverdienender NHL-Star abgelöst.
Nashville-Captain Roman Josi wurde von Nico Hischier als bestverdienender NHL-Star abgelöst.
RMS

1. Nico Hischier (New Jersey, 2027-32) 11,7 Mio. Dollar/Saison
2. Roman Josi (Nashville, 2020-28) 9,059
3. Timo Meier (New Jersey, 2023-31) 8,8
4. Kevin Fiala (Los Angeles, 2022-29) 7,875
5. Nico Hischier (New Jersey, 2020-27) 7,25
6. J.J. Moser (Tampa Bay, 2026-34) 6,75
7. Timo Meier (San Jose, 2019-23) 6,0
8. Nino Niederreiter (Minnesota, 2017-22) 5,25
9. Mark Streit (Philadelphia, 2013-16) 5,25
10. Kevin Fiala (Minnesota, 2021-22) 5,1

«El Niño» will seine Karriere in der NHL über den Frühling hinaus fortsetzen und strebt einen neuen Vertrag an, auch wenn das kein Selbstläufer wird. Der Stürmer, der derzeit noch 2,9 Millionen verdient, muss wohl mindestens mit Lohneinbussen rechnen. Während die Liga immer schneller und jünger wird, zeigt die Tendenz beim 34-Jährigen in die andere Richtung.

Niederreiters Winnipeg Jets hatten in den letzten Jahren stets den Anspruch, ein Spitzenteam zu sein. 2023/24 war man Zweiter, in der Saison darauf gar Quali-Sieger, in den Playoffs gelang der grosse Wurf aber nicht. Letzte Saison konnte man sich gar nicht mehr dafür qualifizieren. Nun kam zusätzliches Ungemach dazu: Star-Goalie und Olympiasieger Connor Hellebuyck verlangte einen Transfer und wurde suspendiert, als er unentschuldigt dem Start des Trainingscamps fernblieb. So dürfte Niederreiters Traum vom Stanley-Cup-Sieg zumindest in der Hauptstadt der kanadischen Provinz Manitoba kaum mehr realisieren lassen.

Zahltag für Bichsel?

Ebenfalls einen auslaufenden Vertrag hat Bichsel. Mit 22 Jahren steht er am anderen Ende des Spektrums. Für den Verteidiger-Brocken beginnt der Spass erst so richtig. Bestätigt der Erstrunden-Draft von 2022 bei den Dallas Stars sein Talent und seine Entwicklung, wird es in der Kasse des Solothurners klingeln.

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Bisher wird Bichsel aufgrund seines Einstiegsvertrags, der noch keine Millionensaläre erlaubt, noch relativ moderat honoriert. Er hat ein Basisgehalt von etwas mehr als 700'000 Franken pro Jahr.

Die St. Louis Blues sind der vierte Klub von Nati-Stürmer Suter. Der 30-Jährige war jeweils in der kuriosen Situation, dass er zu gut spielte und somit zu teuer wurde, weshalb man ihn in Detroit, Chicago und Vancouver ziehen liess. Bei den Blues, zu denen er 2025 wechselte, verdient der Mann aus Wallisellen ZH 3,3 Millionen pro Jahr.

Apropos auslaufende Verträge: Stürmer Philipp Kurashev (26), der letzte Saison bei den San Jose Sharks stattliche 20 Punkte in 43 Partien buchte, ist bisher noch bei keinem Klub untergekommen.

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