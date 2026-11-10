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10 Yannick Weber (38)

Auch die Kaste der Defensivkräfte soll hier vertreten sein. Der aktuelle ZSC-Star kam als Offensivverteidiger mit einem Hammer bei den Montréal Canadiens in die NHL, etablierte sich dann aber als zäher Abräumer. Den Höhepunkt seiner Karriere erlebte er 2017, als er mit Josi den Stanley-Cup-Final erreichte, wo Nashville aber an Pittsburgh scheiterte.

9 David Aebischer (48)

Der Freiburger Keeper war der erste Schweizer, der den Stanley Cup gewann. Er war 2001 hinter Legende Patrick Roy allerdings die Nummer 2 und kam in den Playoffs nur zu einem Kurzeinsatz. Insgesamt bestritt er 227 NHL-Spiele für Colorado, Montréal und Phoenix.

8 Martin Gerber (52)

Anfangs waren es nur Goalies, die sich in der NHL durchsetzen konnten. Gerber schaffte dabei 2006 den Coup, den Stanley Cup mit den Carolina Hurricanes zu gewinnen. In den Playoffs wurde er weitestgehend von Cam Ward verdrängt, leistete aber mit einem Shutout im Halbfinal gegen Buffalo einen grossen Beitrag zum Titel. Der Emmentaler bestritt 241 NHL-Spiele für Carolina, Ottawa, Toronto und Edmonton.

7 Jonas Hiller (44)

Als bisher einziger Schweizer Goalie konnte sich der Appenzeller dauerhaft als Nummer 1 in der NHL etablieren. Erst während sieben Saisons bei den Anaheim Ducks, darauf bei den Calgary Flames. Dabei stand er 437-mal im Tor. 2011 spielte er im All-Star-Game.

6 Kevin Fiala (30)

Seit seinem doppelten Beinbruch bei Olympia in Mailand wartet man auf sein Comeback. Der Ostschweizer war nach Josi der zweite Schweizer, der die 500-Punkte-Marke erreichte. Mit 528 Punkten ist er auch der zweitbeste Skorer.

5 Timo Meier (30)

Mit 40 Toren stellte er in der Saison 2022/23 die Bestmarke für einen Schweizer auf. In jener Saison wurde er von den San Jose Sharks zu den New Jersey Devils transferiert. Vor den Toren von New York konnte er die riesigen Erwartungen, die sein Vertrag (70,4 Mio. Dollar in 8 Jahren) hervorrief, noch nicht erfüllen.

0:27 Nach Check von Neighbours: Timo Meier rächt sich für Nico Hischier – 17 Strafminuten

4 Nino Niederreiter (34)

«El Niño» hat den Zenit überschritten und die Winnipeg Jets sollen einen Abnehmer für ihn suchen. Da vergisst man leicht, dass der Flügel (noch) der beste Schweizer Torschütze (letzter Stand 248 gegenüber 244 von Timo Meier) ist und die meisten Playoff-Spiele (105) auf dem Konto hat.

3 Nico Hischier (27)

Diese Woche knackte der Walliser als dritter Schweizer die 500-Punkte-Marke. Als erster (und bisher einziger) Eisgenosse wurde der Center 2017 als Nummer 1 im Draft gezogen. Obwohl auch das Defensivspiel zu seinen Stärken zählt, ist der Captain der New Jersey Devils mit 0,8 Punkten pro Spiel der produktivste Schweizer der bisherigen NHL-Geschichte.

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2 Mark Streit (48)

Der Pionier. Streit war bei den Montréal Canadiens der erste Schweizer Feldspieler, der sich in der NHL etablieren konnte. Dann war er bei den New York Islanders der erste Captain. Und zum Ende konnte er als erster Schweizer Feldspieler mit den Pittsburgh Penguins 2017 den Stanley Cup in die Höhe stemmen, auch wenn er im Final nicht mehr zum Zug kam. In der Saison darauf beendete er seine Karriere nach 786 Spielen bei Montréal.

1 Roman Josi (36)

Der Berner ist der einzige Schweizer, der eine individuelle Auszeichnung in der NHL gewonnen hat. 2020 wurde er als bester Verteidiger mit der Norris-Trophy geehrt. Der Captain der Nashville Predators hat mit Abstand am meisten Punkte (799 bei Redaktionsschluss) gesammelt und war der Erste, der 1000 Quali-Spiele absolvierte. In der Saison 2021/22 stellte er mit 96 Punkten einen fantastischen Schweizer NHL-Rekord auf. Dazu stand er 2017 im Stanley-Cup-Final.