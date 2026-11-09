New Jersey lässt Star-Goalie gegen Ex-Klub auf der Bank

Nach seinem forcierten Wechsel zu den New Jersey Devils erwartete man die Rückkehr von Olympiasieger Connor Hellebuyck nach Winnipeg mit Spannung. Doch die Devils ziehen den Stecker.

Darum gehts Olympiasieger Hellebuyck forcierte Abgang

Fans in Winnipeg sind wütend auf den Goalie

New Jersey lässt den Amerikaner draussen

Stephan Roth Stv. Eishockey-Chef

Aus Schweizer Sicht schaute man zuletzt auf das Fernduell zwischen Nico Hischier und Nino Niederreiter. Der Captain der New Jersey Devils machte das Rennen und knackte die 500-Punkte-Marke als dritter Schweizer nach Roman Josi und Kevin Fiala, während der Churer einmal mehr tatenlos überzählig zuschauen musste und seit dem 28. Januar bei 499 Skorerpunkten steht. Und Hischiers Teamkollege Timo Meier kommt im Rückspiegel langsam näher, liegt nach seinem Doppelpack in Toronto bei 486 Zählern.

In Nordamerika bewegt hingegen das direkte Duell zwischen Winnipeg und New Jersey am Dienstag die Gemüter. Seit Star-Goalie Connor Hellebuyck (33) zu den Devils transferiert wurde, hatten sich die Jets-Fans dieses Spiel rot im Kalender angestrichen. Manch einer wartete sehnsüchtig darauf, dem US-Olympiasieger die Meinung zu geigen und Dampf abzulassen. Denn Hellebuyck hatte den Wechsel trotz Vertrags bis 2031 forciert und sich zu Beginn der Saison geweigert, weiter für das kanadische Team zu spielen.

Doch nun haben die Devils all jenen, die sich auf ein heisses Duell gefreut hatten, einen Strich durch die Rechnung gemacht. «Connor bestand darauf, dass er sich verpflichtet fühle, zu spielen», sagte der neue General Manager der Devils, Sunny Mehta. «Nach unserer Einschätzung hätte ein Einsatz in diesem Spiel jedoch möglicherweise unsere erwartete Siegchance verringert.» So wird Ersatzgoalie Jake Allen spielen.

Hellebuyck wollte spielen

Ex-Poker-Spieler Mehta hat sich vor seinem Engagement bei den Devils einen Namen als Daten-Guru beim Stanley-Cup-Sieger von 2024 und 2025, den Florida Panthers, gemacht. Da New Jersey bisher alle fünf Spiele mit Hellebuyck im Tor gewonnen hat, muss in seiner Rechnung auch der Wut-Faktor in Winnipeg eine Rolle gespielt haben. Zuletzt mussten die US-Stars Brady Tkachuk (Florida) in Ottawa und Quinn Hughes (Minnesota) in Vancouver bei ihrer Rückkehr nach Kanada einiges an Schmähungen über sich ergehen lassen.

Devils-Coach Sheldon Keefe wies noch darauf hin, dass für die Devils danach zwei wichtige Duelle gegen den Divisions-Rivalen Washington Capitals anstehen, räumte aber ein, dass er verstehe, dass die Situation speziell sei und verständlicherweise ein Riesen-Fokus auf der Partie seitens der Jets-Fans liege. «Aber aus unserer Sicht ist es ein Goalie, der nicht jedes Spiel der Saison bestreitet und ab und zu eine Pause braucht.»

Hellebuyck selbst betonte, dass er nicht kneifen wollte und enttäuscht sei. Er setzte durch, dass er vor dem Spiel den lokalen Medien Rede und Antwort stehen wird. Und auch auf der Bank wird er sich einiges von den enttäuschten und verärgerten Fans anhören müssen.