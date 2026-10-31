DE
FR
Abonnieren

Nati-Star in der NHL überzählig
Winnipeg sucht einen Abnehmer für Niederreiter

Nino Niederreiter startete mit dem Ziel in die Saison, sich noch einmal einen Vertrag in der NHL zu sichern. Doch bei den Winnipeg Jets hat er wohl keine Zukunft mehr.
Publiziert: vor 22 Minuten
Kommentieren
1/6
Die Winnipeg Jets sind der fünfte Klub in der NHL von Nino Niederreiter.
Foto: keystone-sda.ch
RMS_Portrait_AUTOR_409.JPG
Stephan RothStv. Eishockey-Chef

Zum dritten Mal in Folge ist Nino Niederreiter (34) in der Nacht auf Samstag überzählig, als seine Winnipeg Jets bei den Florida Panthers 2:5 verlieren. Bereits früher in der Saison war der Churer dreimal nacheinander nur Zuschauer gewesen.

Seit dem 28. Januar wartet Niederreiter auf den 500. Skorerpunkt seiner Karriere. In den letzten 18 NHL-Spielen hat er nicht mehr gepunktet. So könnte ihn Nico Hischier (497 Punkte) noch abfangen und der dritte Schweizer nach Roman Josi und Kevin Fiala werden, der diese Marke erreicht.

Die Situation bei den Jets ist verfahren. Deshalb kann es auch nicht erstaunen, dass Winnipeg ein neues Zuhause für den Schweizer sucht, wie «The Fourth Period» berichtet. Kevin Cheveldayoff, der General Manager der Jets, soll «El Niño» den anderen Klubs für einen Trade angeboten haben. Die Gespräche waren bis jetzt aber nicht von Erfolg gekrönt.

Subventionieren die Jets einen Trade?

Ob die Kanadier bereit sind, bei einem Tauschgeschäft einen Teil von Niederreiters Lohn zu übernehmen, sei unklar. Der Dreijahresvertrag des Stürmers, der ihm im Schnitt 4 Millionen Dollar pro Saison einbringt, läuft Ende Saison aus.

Mehr zu Niederreiter
Hischier bleibt ohne Skorerpunkt.
Jagd auf 500er-Marke geht weiter
Niederreiter fehlt erneut – Hischier bleibt ohne Skorerpunkt
Licht an für Nino Niederreiter: Der NHL-Stürmer ist aus Winnipeg auf den letzten Drücker nach Herning geflogen, um noch das letzte Gruppenspiel der Schweizer bestreiten zu können.
Mit Video
Ungewissheit über Flug
Die verrückten 24 Stunden von Nati-Star Niederreiter
Bei «Follow My Team» folgt Nati-Star Nino Niederreiter dem HC Davos.
Mit Video
Follow My Team auch im Hockey
Nino Niederreiter: «Ich folge dem HC Davos»
Kurz nach dem Training am letzten Samstag wurde Niederreiter über den Transfer nach Winnipeg informiert. Danach sind im Teamhotel einige Tränen geflossen.
Niederreiter über seinen Trade
«Josi und ich haben hemmungslos geweint»
file7p58mrkhxgwjdxaa4k7.png
Mit Video
Nachgefragt bei Ralph Krueger
Wie schlimm ist Niederreiters neues Zuhause wirklich?

Winnipeg ist die fünfte NHL-Station des Routiniers nach den New York Islanders, die ihn 2010 bereits an fünfter Stelle des Drafts gewählt hatten, den Minnesota Wild, den Carolina Hurricanes und den Nashville Predators. Seine produktivste Saison hatte er 2016/17 mit 25 Toren und 57 Punkten in Minnesota.

In der letzten Spielzeit kam der inzwischen fünffache WM-Silbermedaillen-Gewinner nach einem ausgezeichneten Start (11 Punkte in den ersten 16 Spielen) nur noch auf 19 Zähler, wobei er wegen eines Eingriffs im Knie nur 61 Spiele bestritt.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen