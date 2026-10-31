Winnipeg sucht einen Abnehmer für Niederreiter

Nino Niederreiter startete mit dem Ziel in die Saison, sich noch einmal einen Vertrag in der NHL zu sichern. Doch bei den Winnipeg Jets hat er wohl keine Zukunft mehr.

Stephan Roth Stv. Eishockey-Chef

Zum dritten Mal in Folge ist Nino Niederreiter (34) in der Nacht auf Samstag überzählig, als seine Winnipeg Jets bei den Florida Panthers 2:5 verlieren. Bereits früher in der Saison war der Churer dreimal nacheinander nur Zuschauer gewesen.

Seit dem 28. Januar wartet Niederreiter auf den 500. Skorerpunkt seiner Karriere. In den letzten 18 NHL-Spielen hat er nicht mehr gepunktet. So könnte ihn Nico Hischier (497 Punkte) noch abfangen und der dritte Schweizer nach Roman Josi und Kevin Fiala werden, der diese Marke erreicht.

Die Situation bei den Jets ist verfahren. Deshalb kann es auch nicht erstaunen, dass Winnipeg ein neues Zuhause für den Schweizer sucht, wie «The Fourth Period» berichtet. Kevin Cheveldayoff, der General Manager der Jets, soll «El Niño» den anderen Klubs für einen Trade angeboten haben. Die Gespräche waren bis jetzt aber nicht von Erfolg gekrönt.

Subventionieren die Jets einen Trade?

Ob die Kanadier bereit sind, bei einem Tauschgeschäft einen Teil von Niederreiters Lohn zu übernehmen, sei unklar. Der Dreijahresvertrag des Stürmers, der ihm im Schnitt 4 Millionen Dollar pro Saison einbringt, läuft Ende Saison aus.

Winnipeg ist die fünfte NHL-Station des Routiniers nach den New York Islanders, die ihn 2010 bereits an fünfter Stelle des Drafts gewählt hatten, den Minnesota Wild, den Carolina Hurricanes und den Nashville Predators. Seine produktivste Saison hatte er 2016/17 mit 25 Toren und 57 Punkten in Minnesota.

In der letzten Spielzeit kam der inzwischen fünffache WM-Silbermedaillen-Gewinner nach einem ausgezeichneten Start (11 Punkte in den ersten 16 Spielen) nur noch auf 19 Zähler, wobei er wegen eines Eingriffs im Knie nur 61 Spiele bestritt.