Nino Niederreiter fehlt erneut, Nico Hischier bleibt punktelos: In der NHL-Nacht auf Samstag kommt keiner der beiden Schweizer den 500 Punkten näher. Dafür darf sich Jonas Siegenthaler für einen Assist feiern lassen.

Darum gehts Niederreiter fehlt, Hischier bleibt ohne Punkt, die 500-Punkte sind noch nicht erreicht

Siegenthaler verbucht einen Assist

Schmid gewinnt mit Florida gegen Winnipeg

Lynn Piubel Reporterin Sport

Das Rennen zur 500-Punkte-Marke in der NHL geht weiter. Gleich zwei Schweizer stehen kurz vor diesem Meilenstein: Nino Niederreiter (499 Punkte) und Nico Hischier (497 Punkte). In der Nacht auf Samstag bietet sich beiden die Chance, ihrer persönlichen Marke einen Schritt näherzukommen. Doch während Niederreiter zum dritten Mal in Folge zuschauen muss, bleibt Hischier trotz Spielzeit ohne Skorerpunkt.

Niederreiters Winnipeg Jets kassieren bei den Florida Panthers eine 2:5-Niederlage. Der Bündner steht zum wiederholten Mal nicht im Aufgebot und verpasst damit die Gelegenheit, seinen 500. NHL-Punkt zu sammeln. Die Jets müssen zudem schon die achte Niederlage in Serie hinnehmen.

Hischier fehlen noch 3 Punkte

Auch für Hischier gibts keinen Grund zum Jubeln. Seine New Jersey Devils setzen sich bei den Vegas Golden Knights zwar mit 5:2 durch, der Captain selbst bleibt aber ganz ohne Skorerpunkt. Gleiches gilt für seinen Teamkollegen, Flügelspieler Timo Meier.

Für den einzigen Schweizer Skorerpunkt in dieser Partie sorgt Jonas Siegenthaler. Der Verteidiger bereitet im zweiten Drittel das zwischenzeitliche 4:2 durch Arseny Gritsyuk vor. Der Russe trifft gleich zweimal, ebenso wie Jack Hughes. NHL-Star-Goalie Connor Hellebuyck feiert mit 19 Paraden seinen zweiten Sieg mit den Devils.

Schmid feiert nächsten Sieg

Einen erfolgreichen Abend erlebt auch Akira Schmid. Der Schweizer steht bei den Florida Panthers zwischen den Pfosten und wehrt beim 5:2 gegen Winnipeg 22 von 24 Schüsse ab. Für ihn ist es der dritte Sieg in Folge.

In der dritten Partie in der Nacht bezwingen die Calgary Flames die Seattle Kraken mit 6:2. Matt Coronato glänzt dabei mit einem Tor und drei Assists. Nach einem ausgeglichenen Startdrittel sorgen drei Tore innerhalb von knapp fünf Minuten im Mitteldrittel für die Vorentscheidung. Matt Coronato ist an vier Treffern beteiligt (ein Tor, drei Assists). Auch US-Amerikaner Joel Farabee kommt auf drei Skorerpunkte.

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