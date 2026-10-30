Zahlreiche Schweizer stehen in der Nacht auf Freitag in der NHL im Einsatz. Mit Roman Josi lässt sich aber nur einer von ihnen Skorerpunkte gutschreiben.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Neben dem Eis verteilt Roman Josi (36) in der Nacht auf Freitag Geschenke. Der Anlass: Alexander Owetschkin gastiert letztmals in der Regular Season in Nashville. Ende Saison wird der 41-jährige Russe die Schlittschuhe an den Nagel hängen. Damit er sein letztes Gastspiel im Zentrum der Country-Musik nicht vergisst, überreicht ihm Preds-Captain Josi eine Gitarre. Das schwarze Instrument trägt die Aufschrift «Alex Owetschkin No. 8» sowie die Logos der beiden Teams.

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Auf dem Eis gibts keine Geschenke. Nashville und die Washington Capitals liefern sich ein umkämpftes Duell. Dazu trägt auch Josi bei, der an allen drei Toren mit einem Assist beteiligt ist. Obwohl sein Team nach dem 1:0 zweimal einen Rückstand wettmacht, muss es sich am Ende geschlagen geben. Die Capitals setzen sich 4:3 durch und fügen Nashville die zweite Niederlage in Serie zu.

Ebenfalls als Verlierer vom Eis muss Lian Bichsel (22). Seine Dallas Stars unterliegen den Montreal Canadiens 2:5. Skorerpunkte gibts für den Schweizer keine, dafür fällt er in der 54. Minute auf, als er wegen eines Stockschlags auf die Strafbank muss. Da liegt sein Team schon 2:4 hinten.

Niederreiter fehlt erneut

Zwischen Tampa Bay und Winnipeg hätte es zu einem Schweizer Duell kommen können. Hätte – denn Nino Niederreiter (34) steht zum zweiten Mal in Folge nicht im Kader der Jets. So verpasst er das Duell mit Janis Moser (26). Dieser bleibt in einer torreichen Partie ohne Skorerpunkt. Tampa Bay überrollt Winnipeg im Mitteldrittel mit vier Toren, zieht auf 5:1 davon. Und muss am Ende doch noch einmal zittern. Denn die Jets starten im Schlussabschnitt, für den sie im Tor Stuart Skinner durch Nico Daws ersetzen, die grosse Aufholjagd.

Knapp drei Minuten vor Schluss fällt das 4:5 – zu mehr reicht es nicht mehr. Mosers Teamkollege Pontus Holmberg versorgt den Puck 91 Sekunden vor Schluss im leeren Tor und sichert Tampa Bay den 6:4-Sieg.

Ähnlich verläuft das Spiel zwischen den Los Angeles Kings und den Ottawa Senators. Ohne Kevin Fiala (30) geben die Kings im Schlussdrittel eine 5:1-Führung aus der Hand, können sich dann in der Verlängerung doch noch 6:5 durchsetzen. Ebenfalls siegreich sind die St. Louis Blues mit Pius Suter (30). Sie bezwingen die Boston Bruins 4:1.

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