Meier und Hischier lassen Bichsels Dallas alt aussehen

Schweizer Devils-Duo überzeugt bei souveränem Sieg – vor allem Nico Hischier. Auch Akira Schmid beweist sich ein weiteres Mal, während zwei Schweizer eine Niederlage einstecken müssen.

Darum gehts Hischier führt New Jersey mit zwei Toren zum 5:1 in Dallas

Schmid glänzt mit 24 Saves

Suter und Josi verlieren

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Die New Jersey Devils mit dem Schweizer Trio Nico Hischier (27), Jonas Siegenthaler (29) und Timo Meier (30) haben einen Lauf. In der Nacht auf Mittwoch feiern sie mit einem deutlichen 5:1 in Dallas den vierten Sieg in Folge. Auf der Gegenseite steht der Schweizer Lian Bichsel (22) im Einsatz und darf im zweiten Block auflaufen.

Eingeleitet wird die Partie mit zwei Treffern von Devils-Captain Hischier. Im ersten Drittel fährt das Schweizer Sturmduo einen Konter, Hischier entscheidet sich für den Abschluss und umkurvt Casey DeSmith im Tor der Stars. Gleich zu Beginn des zweiten Drittels sind die Schweizer erneut direkt beteiligt: Diesmal treibt Meier die Scheibe in die gegnerische Zone, legt auf seinen Captain ab und dieser verwertet per One-Timer.

Nach dem Wirbel um Connor Hellebuyck (33) steht dieser im Spiel gegen Bichsel und Co. zum ersten Mal im Kasten von New Jersey. Mit 17 Saves und einer Fangquote von über 94 Prozent zeigt er eine gute Partie.

Schmid macht einen souveränen Eindruck

Akira Schmid (26) kann sich langsam aber sicher bei den Florida Panthers beweisen. Ob Jacob Markström (36) während seiner Verletzung um seinen Stammplatz zittern muss, ist unklar. Die Statistiken sprechen auf jeden Fall für den Emmentaler. Beim 5:1-Sieg gegen die Winnipeg Jets glänzt Schmid mit 24 gehaltenen Schüssen und einer Fangquote von 96 Prozent. Nino Niederreiter (34) aufseiten der Jets schafft es einmal mehr nicht aufs Matchblatt und muss die Partie von der Tribüne aus beobachten. Es ist die sechste Niederlage in Folge für das Team aus Winnipeg.

Zwei weitere Schweizer verlieren

Pius Suter (30) und die St. Louis Blues unterliegen den Montreal Canadiens mit 0:2. Bitter für den Zürcher: Er steht bei beiden Gegentreffern auf dem Eis. Auch Roman Josi (36) zieht mit den Nashville Predators gegen die New York Islanders den Kürzeren. Sie verlieren mit 3:4 n.P. Nach drei Assists im letzten Spiel bleibt der Nashville-Captain in dieser Partie ohne Punkt.

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