Die New Jersey Devils gehen wieder einmal als Verlierer vom Eis. Beim 2:5 gegen die Colorado Avalanche sorgt Nico Hischier mit einer Strafe für die Wende.

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Nachdem die New Jersey Devils rund um das Schweizer Trio Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler zuletzt vier Siege aneinanderreihen konnten, setzt es in der Nacht auf Donnerstag eine 2:5-Pleite gegen die Colorado Avalanche ab.

Die Partie beginnt aus Devils-Sicht gut, Connor Brown schiesst das Heimteam in der 13. Minute in Führung. In der 29. Minute leistet sich dann Devils-Captain Hischier eine Zwei-Minuten-Strafe. Zwei Sekunden vor Ende der Überzahl schiesst Gabriel Landeskog den Ausgleich für den Stanley-Cup-Sieger von 2022. Mit 1:1 geht das Duell dann auch in den Schlussabschnitt. Dort drehen die Gäste dann so richtig auf.

Zwischen der 42. und 53. Minute zieht Colorado mit 5:1 davon und sorgt so für die Vorentscheidung. Daran ändert auch der zweite Devils-Treffer, erneut durch Brown, nichts mehr. Damit stehen Hischier und Co nach 13 Spielen bei acht Siegen und fünf Pleiten, was in der Eastern Conference für Zwischenrang vier reicht.