Nachdem die New Jersey Devils rund um das Schweizer Trio Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler zuletzt vier Siege aneinanderreihen konnten, setzt es in der Nacht auf Donnerstag eine 2:5-Pleite gegen die Colorado Avalanche ab.
Die Partie beginnt aus Devils-Sicht gut, Connor Brown schiesst das Heimteam in der 13. Minute in Führung. In der 29. Minute leistet sich dann Devils-Captain Hischier eine Zwei-Minuten-Strafe. Zwei Sekunden vor Ende der Überzahl schiesst Gabriel Landeskog den Ausgleich für den Stanley-Cup-Sieger von 2022. Mit 1:1 geht das Duell dann auch in den Schlussabschnitt. Dort drehen die Gäste dann so richtig auf.
Zwischen der 42. und 53. Minute zieht Colorado mit 5:1 davon und sorgt so für die Vorentscheidung. Daran ändert auch der zweite Devils-Treffer, erneut durch Brown, nichts mehr. Damit stehen Hischier und Co nach 13 Spielen bei acht Siegen und fünf Pleiten, was in der Eastern Conference für Zwischenrang vier reicht.