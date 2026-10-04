Klatsche für Hischier – Josi jubelt im Schweizer NHL-Duell

Die Schweizer NHL-Stars erleben eine durchzogene Nacht: Während Roman Josi mit Nashville den ersten Saisonsieg feiert, kassieren Nico Hischier, Timo Meier und Pius Suter deutliche Niederlagen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die New Jersey Devils kassieren deutliche Klatsche

Roman Josi feiert mit Nasville im Schweizer Duell

Auch Pius Suter unterliegt mit St. Louis Blues gegen Colorado

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Nach dem geglückten Saisonauftakt in der Nacht auf Freitag müssen die New Jersey Devils mit Captain Nico Hischier (27), Timo Meier (29) und Jonas Siegenthaler (29) gegen die New York Islanders am Sonntag eine deutliche Niederlage einstecken. Die Devils verlieren mit 0:6.

Das erste Drittel endet noch torlos, danach bleiben die Devils aber chancenlos. Wie schon im zweiten Drittel kassieren Hischier und Co. auch im letzten Spielabschnitt drei Gegentreffer. Die Schweizer sind an der Niederlage nicht entscheidend beteiligt. Siegenthaler steht bei zwei Gegentreffern auf dem Eis, während auch Meier bei einem Treffer zusehen muss, wie die Islanders jubeln.

Josi feiert ersten Sieg

Nach der Auftaktniederlage gegen die Minnesota Wild feiern die Nashville Predators mit Captain Roman Josi (36) ihren ersten Saisonsieg. In der Nacht auf Sonntag gewinnen die Predators zu Hause mit 2:1 gegen die Dallas Stars mit Lian Bichsel (22). Josi leitet dabei den 1:1-Ausgleichstreffer ein und sammelt damit seinen ersten Assist der laufenden Spielzeit.

Auch Janis Moser (26) jubelt mit den Tampa Bay Lightning zum ersten Mal in dieser Saison. Sie gewinnen mit 3:1 gegen die Washington Capitals.

Wie Hischier, Siegenthaler und Meier hat auch Pius Suter (30) mit den St. Louis Blues deutlich das Nachsehen. Die Blues verlieren gegen Colorado Avalanche 1:6.

Die weiteren Resultate der NHL Toronto Maple Leafs – Ottawa Senators 2:3 Pittsburgh Penguins – Montreal Canadiens 6:5 n.V. Philadelphia Flyers – Carolina Hurricanes 2:3 Edmonton Oilers – Seattle Kraken 3:1 Columbus Blue Jackets – Utah Mammoth 1:4 Buffalo Sabres – Chicago Blackhawks 4:3 Minnesota Wild – Boston Bruins 4:1 Vancouver Canucks – Calgary Flames 4:1 San Jose Sharks – Los Angeles Kings (Kevin Fiala verletzt) 5:4 n.V. Toronto Maple Leafs – Ottawa Senators 2:3 Pittsburgh Penguins – Montreal Canadiens 6:5 n.V. Philadelphia Flyers – Carolina Hurricanes 2:3 Edmonton Oilers – Seattle Kraken 3:1 Columbus Blue Jackets – Utah Mammoth 1:4 Buffalo Sabres – Chicago Blackhawks 4:3 Minnesota Wild – Boston Bruins 4:1 Vancouver Canucks – Calgary Flames 4:1 San Jose Sharks – Los Angeles Kings (Kevin Fiala verletzt) 5:4 n.V. Mehr