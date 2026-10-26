Nashville-Captain Roman Josi verbucht beim Sieg gegen Colorado drei Assists. Lian Bichsels Dallas Stars bauen ihre Siegesserie aus, während Akira Schmid und Nino Niederreiter Niederlagen hinnehmen müssen.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Roman Josi (36) kehrt mit den Nashville Predators zum Skoren und Siegen zurück. Nach zwei Niederlagen ohne Torbeteiligung schlägt seine Franchise aus Tennessee die Colorado Avalanche zu Hause mit 6:2.

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Josi liefert drei Assists, zweimal ist es der letzte Pass vor dem Tor. Es ist erst der vierte Sieg im elften Spiel.

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Viel besser läuft es Lian Bichsels (22) Dallas Stars: Gegen die New York Islanders gewinnen die Texaner schon zum fünften Mal in Serie (7. Sieg im 12. Spiel) und der Oltner verbucht beim Heimsieg mit dem Assist zum 6:3-Endstand seinen ersten Punkt der Saison.

Ebenfalls einen Vollerfolg feiert Akira Schmid (26) mit den Florida Panthers. Der Goalie steht im zwölften Spiel zum sechsten Mal im Einsatz. Beim 3:2 bei den Chicago Blackhawks wehrt er starke 90,5 Prozent der Schüsse auf seinen Kasten ab. Es ist nach zuletzt zwei Pleiten der sechste Sieg im zwölften Spiel.

Niederreiter wartet weiter

Gar noch nicht auf Touren kommen Nino Niederreiter (34) und seine Winnipeg Jets. Zu Hause gegen die Montreal Canadiens kassieren die Kanadier die fünfte Niederlage in Folge (1:2). Der Churer, dem im letzten Vorbereitungsspiel noch ein Treffer und ein Assist gelangen, wartet weiter auf seine erste Torbeteiligung und damit seinen 500. Regular-Season-Punkt. Die Jets haben nach elf Spielen erst vier Siege auf dem Konto.

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