Tampa Bay Lightning verliert zu Hause gegen Colorado Avalanche mit 3:6. Für das Team von Nati-Star Janis Moser ist es erst die dritte Pleite im zehnten Liga-Spiel.

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Nach zuletzt drei Siegen verliert Janis Moser (26) mit den Tampa Bay Lightning wieder einmal. Gegen Colorado Avalanche geht das Team aus Florida mit 3:6 unter. Nati-Verteidiger Moser steht bei den Lightning im ersten Verteidiger-Duo an der Seite von John Carlson (36) und kommt auf gut 15 Minuten Eiszeit, kann aber keinen Skorerpunkt verbuchen. Der Bieler muss zusehen, wie sich die Heimniederlage schon früh abzeichnet.

Die Gäste aus Colorado führen zu Beginn des zweiten Drittels bereits mit 2:0, ehe Fyodor Svechkov nach 24 Sekunden auf 3:0 stellt und so die Vorentscheidung herbeiführt. Moser und Co können zwar durch Jake Guentzel (32) zweimal verkürzen, doch der Stanley-Cup-Sieger von 2022 lässt sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen und fährt den sechsten Saisonsieg ein. Für Moser und seine Lightning ist es erst die dritte Niederlage in dieser Saison. Damit steht Tampa Bay in der Eastern Conference auf dem vierten Zwischenrang, hat aber weniger Spiele absolviert als die Konkurrenz.

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