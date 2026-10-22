Schweizer NHL-Keeper erlebt bitteren Abend

Die Florida Panthers müssen in der Nacht auf Donnerstag in Ottawa eine 1:5-Pleite hinnehmen. Dabei im Tor der Gäste: der Schweizer Akira Schmid.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Seit seinem Transfer in der Sommerpause kämpft Akira Schmid um den Platz im Tor der Florida Panthers: Der Berner ist bislang bei der Hälfte der Spiele für den zweifachen Stanley-Cup-Sieger zum Einsatz gekommen.

Umso bitterer ist also die Klatsche, die sein Team in der Nacht auf Donnerstag gegen die Ottawa Senators erlebt: Gleich mit 1:5 unterliegen die Panthers in der kanadischen Hauptstadt. Dabei geht das Team aus Florida nach zehn Minuten und einem Powerplay-Treffer von Brady Tkachuk noch mit 1:0 in Führung – anschliessend muss Schmid aber bis zur 55. Minute fünfmal hinter sich greifen.

Damit geht auch eine kleine Serie der Panthers zu Ende: Zuletzt haben sie drei Siege in Folge feiern und sich damit für den etwas durchzogenen Saisonstart rehabilitieren können. Nach zehn Spielen steht das Schmid-Team bei fünf Siegen und fünf Niederlagen.

Ebenfalls am Mittwochabend US-Zeit holen sich die Philadelphia Flyers bei den Buffalo Sabres einen 3:1-Sieg.

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