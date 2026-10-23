Hischier skort erneut – Josi kassiert Klatsche

Die New Jersey Devils bleiben dank einem 4:1 gegen Anaheim in der Erfolgsspur, woran Nico Hischier entscheidenden Anteil hat. Einen Abend zum Vergessen erlebt dagegen Nati-Captain Roman Josi.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Nico Hischier zeigt sich zum Beginn der neuen NHL-Saison weiterhin gut aufgelegt: In der Nacht auf Freitag gelingt ihm im zehnten Spiel mit den New Jersey Devils der siebte Skorerpunkt. Sein Powerplay-Tor zum 2:0 in der 20. Minute ebnet seinem Team den Weg zum 4:1-Sieg gegen die Anaheim Ducks.

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Während die Devils, bei denen mit Timo Meier und Jonas Siegenthaler zwei weitere Schweizer zum Einsatz kommen, den zweiten Sieg in Serie feiern, erlebt Nati-Captain Roman Josi einen bitteren Abend: Gleich mit 0:6 geht er mit den Nashville Predators in Boston unter.

Bichsels neue Rolle

Eine Niederlage gibts auch für Nino Niederreiter – und dies in einem Duell gegen einen Landsmann: Der Bündner unterliegt mit den Winnipeg Jets auswärts den Dallas Stars in der Verlängerung mit 2:3. Bei den Texanern erhält Lian Bichsel fast 18 Minuten Eiszeit, nachdem er durch den verletzungsbedingten Ausfall von Teamkollege Esa Lindell erneut in die zweite Verteidigerlinie aufgerückt ist.

Als Sieger vom Eis geht auch Pius Suter: Der Zürcher setzt sich mit seinen St. Louis Blues im heimischen Enterprise Center gegen die Vegas Golden Knights mit 6:2 durch. Suter erhält dabei aber etwas weniger Eiszeit als in den Partien zuvor.

Torhüter Akira Schmid, der als einziger Schweizer bereits in der Nacht auf Donnerstag im Einsatz gestanden hat, ist beim Gastspiel der Florida Panthers gegen die Pittsburgh Penguins nur Ersatz. Damit muss er zuschauen, wie sein Team mit 0:4 untergeht.

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