NHL-Superstar McDavid baut unglaubliche Serie aus

Connor McDavid verzaubert die NHL weiter. Seit dem Saisonstart hat der Superstar in jedem Spiel mindestens einen Punkt gesammelt.

Darum gehts Connor McDavid trifft gegen die Rangers und skort damit zum 19. Mal in Serie

Seit Saisonstart hat der Kanadier in jedem Spiel einen Skorerpunkt gesammelt

Zusammen mit Sturmpartner Leon Draisaitl schon bei 84 Torbeteiligungen

Cédric Heeb Redaktor Sport

Es sind Zahlen, die kaum zu fassen sind. Connor McDavid (29) steht nach 19 NHL-Partien in dieser Saison schon bei 48 Skorerpunkten. Beeindruckend ist zudem, dass er in jedem Spiel seit Saisonstart eine Torbeteiligung gehabt hat.

So auch beim 3:1-Sieg der Edmonton Oilers gegen die New York Rangers in der Nacht auf Dienstag. Der kanadische Superstar eröffnet das Skore in der 7. Minute mit seinem 11. Saisontor.

Damit belegt McDavid nun Platz vier der längsten Punkteserien nach einem Saisonstart. Vor ihm liegen nur noch Dany Heatley (45, 22 Spiele), Mats Sundin (55, 30 Spiele) und – wie könnte es anders sein – Wayne Gretzky (65). Die NHL-Legende war zwischen dem 5. Oktober 1983 und dem 27. Januar 1984 in den ersten 51 Spielen jener Saison an einem Tor beteiligt.

Zusammen mit Draisaitl schon 84 Punkte geholt

Hinter McDavid steht in der Skorerliste der laufenden Saison sein kongenialer Sturmpartner Leon Draisaitl (31), allerdings mit bereits 12 Punkten Abstand. Der Deutsche sorgt gegen die Rangers mit seinen Saisontoren 17 und 18 für den Sieg. Verrückt: Das Traum-Duo steht bereits bei 84 Punkten. Kein Wunder, sind die Oilers in der Liga das zweitbeste Team hinter den Carolina Hurricanes.

Schweizer stehen in der Nacht auf Dienstag keine auf dem Eis. In den beiden anderen Partien bezwingen die Philadelphia Flyers die Vancouver Canucks ebenfalls mit 3:1, die San Jose Sharks bezwingen die New York Islanders im Penaltyschiessen mit 3:2.

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