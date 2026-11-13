Kevin Fiala ist nach langer Leidenszeit zurück. Seine Frau Jessica widmet ihrem Mann auf Instagram emotionale Worte. Und auf dem Eis ist der Ostschweizer direkt wieder an einem Tor beteiligt.

Darum gehts Kevin Fiala gibt neun Monate nach seinem Beinbruch das Comeback und assistiert bei Kings-Pleite

Jessica Fiala schildert auf Instagram Rückschläge, Reha und Stolz auf Kevins Rückkehr

Meier, Moser, Suter und Schmid gewinnen, Dallas' Bichsel verletzt sich bei Pleite gegen Winnipeg

Carlo Steiner Redaktor Sport

Rund neun Monate ist es her, seit Kevin Fiala (30) sich bei den Olympischen Spielen das Bein gebrochen hat. In der Nacht auf Freitag ist es endlich so weit: Der Ostschweizer gibt sein Pflichtspiel-Comeback. Und das, als wäre er nie weg gewesen: Im ersten Saisonspiel liefert Fiala direkt seinen ersten Skorerpunkt.

Seine kriselnden Los Angeles Kings können diese Unterstützung gut gebrauchen. Im Heimspiel gegen die New York Islanders verhilft der Fiala-Assist zum 2:3-Anschlusstreffer im Powerplay kurz vor Spielhälfte allerdings noch nicht zu Punkten. 2:5 verlieren die Kings am Ende – die zwölfte Niederlage im 17. Spiel.

Seine Frau Jessica Fiala widmet ihrem Ehemann nach der langen Leidenszeit vor dem Spiel einen langen Instagram-Post. «Ich weiss gar nicht, wie ich in Worte fassen soll, was dieser Moment bedeutet. Für die meisten Menschen wird es so aussehen, als würdest du einfach wieder ein Eishockeyspiel bestreiten. Für uns ist es so, so viel mehr als das», schreibt sie. «Die Leute werden nie verstehen, wie unglaublich das ist. Wie unglaublich du bist. Wie oft uns gesagt wurde, was vielleicht nicht möglich sein würde. Wie viele schlechte Tage es gab. Wie viele Rückschläge, Termine, Meinungen, Behandlungen, Reha-Sitzungen, Tränen, Wut und Frustrationen es gab. Und Momente, in denen die Chancen ganz klar nicht zu deinen Gunsten standen. Und irgendwie bist du jetzt hier – zurück. Ich war noch nie so stolz auf dich.»

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Meier-Assist bei Devils-Sieg

Besser läuft es den New Jersey Devils um Nico Hischier (27), Jonas Siegenthaler (29) und Timo Meier (30) gegen die Washington Capitals. Nach dem frühen Führungstor im Powerplay, bei dem Meier den letzten Pass spielt, müssen sie zwischenzeitlich einem 1:2-Rückstand hinterherlaufen. Am Ende siegen die Devils mit 5:2 und kehren nach der viel diskutierten Pleite bei den Winnipeg Jets auf die Siegerstrasse zurück.

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Ebenfalls jubeln kann Janis Moser (26) mit den Tampa Bay Lightning. Der Nati-Verteidiger steht beim 3:1-Auswärtssieg gegen die Columbus Blue Jackets mit knapp 24 Minuten am längsten aller seiner Teamkollegen auf dem Eis.

Kein einziges Tor aus dem Spiel heraus erzielen derweil Pius Suters (30) St. Louis Blues. Dennoch holen sie in der Partie bei den Utah Mammoth die vollen zwei Punkte. Nachdem im Penaltyschiessen die ersten beiden Schützen treffen, verpassen die nächsten zehn. Nach insgesamt 16 Versuchen behalten die Blues mit 3:2 Penaltys die Oberhand. Suter, der knapp 14 Minuten auf dem Eis steht, tritt im Shootout nicht an.

Sorgen um Lian Bichsel

Tore wie am Fliessband fallen hingegen in Texas: Nino Niederreiters (34) Winnipeg Jets haben nach schwachem Saisonstart einen Lauf. Gleich mit 8:3 fegen sie die Dallas Stars in deren Stadion vom Eis. Der Bündner, der in dieser Saison meistens überzählig war, darf auch diesmal nicht mittun. Die Kanadier suchen weiter einen Abnehmer für den Nati-Stürmer. Bei den acht Gegentoren trifft Lian Bichsel (22) keine Schuld. Der Schweizer Verteidiger muss bereits früh verletzt vom Eis. Nach einer Kollision muss er das Feld mit Unterstützung verlassen. Es soll sich um eine Verletzung am linken Bein handeln.

Ebenfalls einen torreichen Abend erlebt Akira Schmid (26) mit den Florida Panthers. Auch wenn sich der Berner Goalie sicher weniger Gegentore gewünscht hätte, kann er am Ende einen 5:4-Heimsieg gegen die Detroit Red Wings bejubeln. Im 20. Spiel steht er zum zehnten Mal zwischen den Pfosten.

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