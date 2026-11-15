Schweizer Duo glänzt bei nächstem Devils-Sieg

Timo Meier und Nico Hischier spielen gross auf. Sie führen die New Jersey Devils zum Sieg. Auch andere Schweizer können jubeln, einer muss verletzt passen.

Darum gehts Timo Meier und Nico Hischier treffen für die New Jersey Devils

Kevin Fiala muss weiter auf den ersten Sieg nach dem Comeback warten

Nino Niederreiter kehrt ins Jets-Kader zurück und bleibt einmal mehr ohne Skorerpunkt

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Die New Jersey Devils reiten weiter auf der Erfolgswelle. Mit dem 7:4 gegen die Washington Capitals feiern sie den achten Sieg aus den letzten zehn Spielen. Massgeblich daran beteiligt sind einmal mehr die Schweizer in ihren Diensten. Jonas Siegenthaler bleibt zwar ohne Skorerpunkt, dafür spielen seine Landsmänner gross auf.

Dreimal machen die Devils einen Rückstand wett, als beim Stand von 3:3 die Schweizer Show beginnt. In der 37. Minute steht Timo Meier im Powerplay goldrichtig, um den Puck aus kurzer Distanz über die Linie zu bugsieren. Erstmals gehen die Devils in diesem Spiel in Führung. Und geben diese in der Folge nicht mehr her.

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Denn in der 41. Minute netzt auch Captain Nico Hischier ein. Erst 56 Sekunden ist das Schlussdrittel alt, als Hischier einen Angriff in Unterzahl erfolgreich abschliesst. Sein Tor zum 5:3 ist die Vorentscheidung.

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Zwar können die Capitals auf den Shorthander reagieren und während der gleichen Strafe das 4:5 erzielen, zu mehr reicht es ihnen aber nicht mehr. Keine zwei Minuten später liegen die Devils erneut um zwei Längen vorne und lassen danach keinen weiteren Gegentreffer mehr zu.

Jets siegen nach Aufholjagd

Nach vier Spielen auf der Tribüne kehrt Nino Niederreiter ins Kader der Winnipeg Jets zurück. Auf seinen 500. Skorerpunkt muss der Bündner aber weiter warten. Bis zur 35. Minute liegen seine Jets gegen die Chicago Blackhawks 0:4 hinten, dann starten sie die Aufholjagd. 1:13 vor Ablauf der regulären Spielzeit gelingt der Ausgleich, letztlich setzt sich Winnipeg 5:4 nach Penaltyschiessen durch.

Im einzigen Schweizer Duell behält Akira Schmid die Oberhand. Er steht beim 4:1 der Florida Panthers gegen Pius Suter und die St. Louis Blues zwischen den Pfosten. Suter bleibt ohne Skorerpunkt. Weitere Schweizer müssen ebenfalls als Verlierer vom Eis. Janis Moser und Tampa Bay unterliegen den Detroit Red Wings 0:2, derweil muss Kevin Fiala weiter auf den ersten Sieg nach dem Comeback warten. Auch sein zweites Spiel verlieren die Los Angeles Kings, sie unterliegen den Calgary Flames 2:3. Nicht zum Einsatz kommt Lian Bichsel, er fehlt beim 2:0-Sieg der Dallas Stars gegen die Buffalo Sabres wegen einer Unterkörperverletzung.

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