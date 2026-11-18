Zahlreiche Schweizer stehen in der NHL im Einsatz. Obwohl viele Tore fallen, kann sich nur einer einen Punkt gutschreiben lassen. Derweil spielt Connor McDavid weiter gross auf.

Darum gehts Pius Suter ist der einzige Schweizer, der sich in der Nacht auf Mittwoch einen Skorerpunkt holt

Roman Josi kassiert die zweite Niederlage in Folge und Nino Niederreiter ist einmal mehr überzählig

Connor McDavid setzt seine Mega-Serie fort und skort auch im 23. Saisonspiel

Ramona Bieri Redaktorin Sport

In der Nacht auf Mittwoch fallen in der NHL die Tore wie Äpfel im Herbst von den Bäumen. In zwei Partien gibts zwar nur drei Treffer zu sehen, in den neun anderen dafür mindestens deren sechs. Die im Einsatz stehenden Schweizer haben damit grösstenteils nichts zu tun, sie bleiben fast alle ohne Skorerpunkte.

Am torreichsten ist das Duell zwischen den St. Louis Blues und den Anaheim Ducks. Die Blues setzen sich 8:6 durch. Beim Sieg lässt sich Pius Suter einen Skorerpunkt gutschreiben – er liefert den entscheidenden Pass zum 4:2 durch Dalibor Dvorsky. Und ist damit der einzige Schweizer, der punktet.

Zehn Tore erlebt Roman Josi live mit. Seine Nashville Predators haben allerdings keinen Grund zum Jubeln. Sie unterliegen Minnesota Wild 3:7 und kassieren die zweite Niederlage in Serie. Besser läufts Janis Moser, der sich mit Tampa Bay Lightning 5:2 gegen die Washington Capitals durchsetzt.

Kevin Fiala und die Los Angeles Kings gewinnen 3:0 gegen die Boston Bruins. Derweil ist Nino Niederreiter einmal mehr nicht im Kader der Winnipeg Jets (1:2 gegen die Ottawa Senators 1:2). Auch Lian Bichsel kommt nicht zum Einsatz, er fehlt den Dallas Stars (4:3 n.V. gegen die Vegas Golden Knights) weiterhin verletzt.

McDavid glänzt weiter

Mit der Panthers-Ersatzbank vorliebnehmen muss Akira Schmid. Er sieht, wie seine Teamkollegen 2:5 gegen die Edmonton Oilers tauchen. Und Connor McDavid seinen beeindruckenden Lauf fortsetzt. Auch im 23. Saisonspiel lässt er sich mindestens einen Skorerpunkt gutschreiben – er trifft im Powerplay zum 2:0 und liefert einen Assist zum 4:0. Damit zieht McDavid mit Wayne Gretzky gleich, dem das Gleiche in der Saison 1988/89 im Trikot der Los Angeles Kings gelang. In der ewigen NHL-Bestenliste für einen Saisonstart liegen die beiden auf Rang 4.

Aber nicht nur diesbezüglich glänzt McDavid. Er ist auch auf fremdem Eis beeindruckend stark unterwegs. Acht Tore und 20 Assists sind ihm in elf Auswärtsspielen gelungen. Das schaffte bisher nur Gretzky: 1987/88 in zehn und 1982/83 in elf Spielen.

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