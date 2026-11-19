Seit zwei Wochen spielt Théo Rochette nun nicht mehr in der AHL, aber noch immer nicht in der Schweiz, wohin er zurückkehren möchte. Wie lässt sich diese Situation rund um den internationalen Stürmer erklären?

Darum gehts Théo Rochette will zu Lausanne zurück, Detroit verweigert aber Transfer

NHL-Star Dylan Larkin will auch wechseln, hat aber das gleiche Problem

Neue Detroit-Führung als Ursache des Problems?

Grégory Beaud Journaliste Blick

Wenn man eine Definition des Wortes «lakonisch» bräuchte, wäre die Pressemitteilung der Grand Rapids Griffins ein perfektes Beispiel dafür. In 28 Wörtern gab der AHL-Klub bekannt, dass Théo Rochette (22) sich aus persönlichen Gründen vom Team zurückziehe und die Organisation keinen weiteren Kommentar abgeben werde. Seitdem? Nichts.

Wie Blick damals berichtete, ist der Schweizer Stürmer nach Québec zurückgekehrt, von wo aus er diese Situation regelt. Und das nach nur wenigen Wochen im Vorzimmer der NHL, nur wenige Schritte von seinem lang gehegten Traum entfernt: in der besten Liga der Welt zu spielen.

Was ist also seit rund zwei Wochen geschehen? Blick-Informationen zufolge möchte der Spieler in die Schweiz und genauer nach Lausanne zurückkehren, wo er noch mehrere Jahre unter Vertrag steht. Zwischen den verschiedenen Parteien haben sogar Gespräche stattgefunden, um diese Rückkehr zu ermöglichen. Das Problem? Rochette ist auch an die Detroit Red Wings gebunden, die ihren Spieler vorderhand nicht freigeben wollen.

Ein anderes Dossier belastet Detroit

Wie lässt sich diese Situation erklären? Mit seinem Einjahres-Einstiegsvertrag und einer inzwischen ungewissen Zukunft in Nordamerika ist Rochette kein Spieler, um den herum Detroit seine Zukunft aufbaut. Auf den ersten Blick scheint also nichts zu rechtfertigen, dass sich die NHL-Organisation aus Michigan seiner Rückkehr in die Schweiz widersetzt. Doch ein anderes, weitaus wichtigeres Dossier könnte diese Haltung erklären.

Seit mehreren Monaten liefern sich die Red Wings einen Machtkampf mit Dylan Larkin (30). Der frühere Captain der Franchise hat einen Transfer beantragt und möchte sich einem Team auf seiner Liste akzeptabler Destinationen anschliessen, darunter die Minnesota Wild. Doch die Verantwortlichen von Detroit wollen seinen Forderungen nicht nachgeben. Am 29. Oktober suspendierten sie ihren Stürmer sogar ohne Lohnzahlung, nachdem dieser erklärt hatte, dass er vor einem Tausch nicht mehr für die Red Wings spielen werde.

Die Position Detroits ist klar: Ein Transfer kann stattfinden, aber nicht um jeden Preis. Und schon gar nicht allein, um die Wünsche des Spielers zu erfüllen. In diesem Zusammenhang fällt es schwer, sich nicht über die Härte gegenüber Rochette zu wundern, der ebenfalls seinen Wechselwunsch geäussert hat.

Ein Agent, der betont, mit diesem Dossier nichts zu tun zu haben, zieht einen Vergleich zu einer Situation, die er mit einem anderen seiner Klienten erlebt hat: «Einige Franchises kommen den Wünschen von Spielern nach, die trotz eines gültigen Vertrags zurückkehren wollen. Andere spielen ‹Hardball›, geben also keinen Millimeter nach. Ich kenne die Details dieses Dossiers nicht, aber ich wäre nicht überrascht, wenn Detroit sich mit Blick auf künftige Verhandlungen unnachgiebig zeigen würde, um ein Signal auszusenden.»

Eine neue Führung, die sich behaupten will?

Dieser Kontext erhält durch den Wechsel an der Spitze der Organisation eine zusätzliche Dimension. Steve Yzerman (61), der diesen Sommer aus seinem Amt entlassen wurde, hat seinen Platz für Shawn Horcoff (48) geräumt, der interimistisch zum General Manager ernannt wurde. Dieser muss nun mehrere heikle Dossiers bewältigen, allen voran jenes von Larkin. Und vielleicht versucht er, gegenüber unter Vertrag stehenden Spielern, die die Franchise verlassen möchten, eine strikte Linie durchzusetzen.

Rochette könnte sich so, wohl oder übel, inmitten eines Machtkampfs wiederfinden, der ihn bei weitem übersteigt. Derzeit wartet der Spieler noch immer darauf, seine Situation klären zu können. Doch bei solchen Dossiers kann ein einfacher Anruf manchmal alles verändern.