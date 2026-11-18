William Worge Kreüs Vertrag bei Ambri-Piotta läuft Ende November aus. Bald schlägt Fribourg-Gottéron beim Schweden zu.

Fribourg hat in der laufenden Saison mit vielen Absenzen zu kämpfen. Deswegen reagiert der amtierende Meister und Champions-Hockey-League-Viertelfinalist nun. Gemäss Blick-Informationen stehen die Drachen unmittelbar vor der Verpflichtung von William Worge Kreü. Der 26-jährige Verteidiger wird voraussichtlich bis Ende der laufenden Saison für Gottéron auflaufen, letzte Details sind aber noch zu klären.

Der Schwede steht derzeit noch bei Liga-Konkurrent Ambri-Piotta unter Vertrag, doch sein Arbeitspapier läuft Ende November aus. In 18 Spielen kam der 1,96 m grosse Linksschütze auf sieben Assists, ein Tor war ihm nicht vergönnt.

Am Dienstag berichtete «La Liberté», dass Marcus Sörensen, der sich im Spiel gegen Kloten eine Unterkörperverletzung zuzog, vier bis sechs Wochen ausfallen wird. Jacob de la Rose, der sich im selben Spiel verletzte, könnte am 5. Dezember in Biel sein Comeback geben.

Noch näher dran an Fribourg Füge jetzt Fribourg-Gottéron deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.