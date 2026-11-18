Soll der SCB den Vertrag mit Tristan Scherwey nochmals verlängern? Diese Frage stellt Blick seiner Community. Das Ergebnis spricht eine deutliche Sprache.

Tristan Scherwey (35) hat beim SC Bern längst Kultstatus erlangt. Seit der Saison 2009/10 hält er für die Profimannschaft der Mutzen seine Knochen hin, ist fünffacher Schweizer Meister. Nur läuft Ende dieser Saison Scherweys Vertrag aus. Was nun?

Geht es nach der Mehrheit der Blick-User, ist der Fall klar: Der Kontrakt muss verlängert werden. 69 Prozent der 2218 teilnehmenden Personen (Stand 18. November, 16.45 Uhr) haben sich bei einer entsprechenden Umfrage für folgende Option entschieden: «Der Klub kann Scherwey auch nächste Saison noch gut gebrauchen.»

Na dann ist der Fall für Sportdirektor Martin Plüss doch klar, oder?

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