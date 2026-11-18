Tristan Scherwey (35) hat beim SC Bern längst Kultstatus erlangt. Seit der Saison 2009/10 hält er für die Profimannschaft der Mutzen seine Knochen hin, ist fünffacher Schweizer Meister. Nur läuft Ende dieser Saison Scherweys Vertrag aus. Was nun?
Geht es nach der Mehrheit der Blick-User, ist der Fall klar: Der Kontrakt muss verlängert werden. 69 Prozent der 2218 teilnehmenden Personen (Stand 18. November, 16.45 Uhr) haben sich bei einer entsprechenden Umfrage für folgende Option entschieden: «Der Klub kann Scherwey auch nächste Saison noch gut gebrauchen.»
Na dann ist der Fall für Sportdirektor Martin Plüss doch klar, oder?
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
20
36
49
2
SC Bern
20
4
36
3
HC Ambri-Piotta
20
5
36
4
Genève-Servette HC
21
-7
35
5
SCL Tigers
21
12
32
6
EV Zug
15
20
31
7
HC Fribourg-Gottéron
20
10
28
8
HC Ajoie
20
-3
28
9
HC Lugano
21
-2
28
10
HC Davos
21
-10
27
11
Lausanne HC
21
-14
26
12
EHC Biel
20
-7
24
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
21
-19
22
14
EHC Kloten
21
-25
21
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs