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Kevin Fey (35, Verteidiger, Ajoie): Seine Beine werden nicht mehr schneller, aber er schultert unter den Verteidigern noch immer am viertmeisten Eiszeit und ist einer der Leader im Team. Das sind durchaus Argumente.

Jeremy Wick (37, Stürmer, Ajoie): Schon den aktuellen Vertrag erhielt er erst im Juni, und in dieser Saison ist seine Produktion (bislang 1 Tor, 2 Assists) in den Keller gefallen. In Verbindung mit seinem Alter sind das ungünstige Voraussetzungen.

Inti Pestoni (35, Stürmer, Ambri): Blieb zu Saisonbeginn aussen vor, hat sich aber mit guten Leistungen wieder zurückgekämpft. Da mindestens drei wichtige Schweizer Stürmer (Heim, Müller, Manix Landry) Ambri verlassen werden, gibt es für den Publikumsliebling vielleicht sogar die Chance auf einen neuen Vertrag.

Sandro Zurkirchen (36, Goalie, Bern): Hat als Nummer 3 in Bern keine Zukunftsperspektiven mehr, ist aber als Leihspieler in Olten ein gern gesehener Gast (Abwehrquote 92,7 Prozent). Womöglich ist das eine Option, wenn er weiterspielen will.

Tristan Scherwey (35, Stürmer, Bern): Ein heikler und auch emotionaler Entscheid: Erhält die Kultfigur nochmals einen neuen Vertrag – oder nicht? Scherwey ist nicht mehr der grosse Taktgeber wie in früheren Jahren, war diese Saison auch schon überzählig, ist aber zuletzt deutlich erstarkt. Zurücktreten will er nicht – ihn aber anderswo spielen zu sehen, wäre seltsam.

Robin Grossmann (39, Verteidiger, Biel): Hat nach einer Schulterverletzung und anschliessender Infektion unschöne Monate hinter sich und diese Saison noch keine Sekunde gespielt. Auch wenn er sich nochmals zurückkämpfen sollte, ist dies in seinem Alter ein Bremsklotz für eine Fortsetzung seiner Karriere.

Jason Akeson (36, Stürmer, Servette): Wird selbst in Zeiten des personellen Notstands bei Genf kaum benötigt. Dafür skorte der Kanada-Schweizer bei La Chaux-de-Fonds fleissig, wohin er zwischenzeitlich verliehen wurde. Zuletzt trainierte Akeson bei Lugano. Wenn es für ihn weitergeht, dann vermutlich eher in der Swiss League.

Leandro Profico (36, Verteidiger, Kloten): Seit dem Aufstieg von Chur in die Swiss League wird jährlich über seine Rückkehr zum Stammklub spekuliert. Noch hält er sich aber in Kloten, doch sein Einfluss ist geringer geworden, und die aktuell schlechteste Plus-Minus-Bilanz aller Kloten-Verteidiger (–12) hilft ihm nicht.

Dominik Schlumpf (35, Verteidiger, Kloten): Kam kurzfristig als Ersatz nach der schweren Verletzung von Nicholas Steiner – ehe auch Schlumpf sich verletzte; bislang hat er erst neun Spiele gemacht. Ein Mann für die mittelfristige Klotener Zukunft ist er kaum.

Robert Mayer (37, Goalie, Lugano): Servettes Meistergoalie hat sich durch den Wechsel im Oktober zu Lugano und stabilere Leistungen als zuletzt in Genf nochmals ins Gespräch gebracht. Doch ob das reicht, um die Karriere zu verlängern?

Samuel Erni (35, Verteidiger, SCL Tigers): Wegen einer Unterkörperverletzung konnte er in dieser Saison noch nicht spielen. Nicht ideal, wenn man im Spätherbst seiner Karriere steht, der Klub auch ohne ihn performt und von hinten junge Verteidiger wie Nik Lehmann, Tim Mathys oder Simon Bär Druck machen.

Fabian Maier (35, Verteidiger, SCRJ Lakers): Ist zusammen mit Goalie Melvin Nyffeler das letzte Überbleibsel der Aufstiegsmannschaft von 2018. Irgendwie ist es fast unvorstellbar, ein Rappi zu sehen, bei dem der zugegeben langsamer gewordene Vorkämpfer nicht leidenschaftlich vor dem Tor aufräumt. Doch dieser Tag rückt unweigerlich näher – es muss aber nicht zwingend schon in der nächsten Saison sein.

Patrick Geering (36, Verteidiger, ZSC Lions): Wie es mit ihm weitergeht, könnte beim ZSC zum Politikum werden. Der Verein ist gezwungen, seine in die Jahre gekommene Verteidigung zu verjüngen. Geerings Stellenwert auf dem Eis ist kleiner geworden, dazu wurde mit Simon Seiler (Fribourg) ein zusätzlicher Verteidiger verpflichtet. Das sind Fakten, die gegen Geering sprechen. Aber er ist nicht irgendein Spieler, sondern der stets vereinstreue Captain, der noch immer am fünftmeisten Eiszeit unter den Verteidigern schultert – mehr etwa als Nati-Stammkraft Christian Marti.

Yannick Weber (38, Verteidiger, ZSC Lions): Spielt schlicht zu gut, und sein Einfluss auf das Spiel des ZSC ist noch immer zu gross, um nicht mit ihm zu verlängern. Seine Robustheit und Abgeklärtheit sind vor allem auch in den Playoffs enorm wertvoll. Der ehemalige NHL-Spieler hat auch weiterhin Lust auf Hockey und eine Fortsetzung seiner Karriere.

Chris Baltisberger (35, Stürmer, ZSC Lions): Obschon er als Störenfried vor dem gegnerischen Tor weiterhin liefert (schon 4 Treffer), rückt er in der Hierarchie Stück für Stück etwas weiter nach hinten, ist oft 13. Stürmer oder das eine oder andere Mal auch überzählig. Gut möglich, dass es seine letzte Saison beim ZSC ist.

Raphael Diaz (40, Verteidiger, Zug): Der ehemalige Nati-Captain scheint unerschütterlich und geniesst den Spätherbst seiner Karriere, wie er immer wieder betont. Von den Schweizer Verteidigern erhält einzig Tobias Geisser mehr Eiszeit als er. Aber irgendwann reitet auch Diaz ins Abendrot – ist es im Frühling so weit?

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