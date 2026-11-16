Hockeyspieler sind harte, starke Kerle. Die in der NHL sowieso. Die lassen sich durch nichts unterkriegen. Das hat auch Nate Schnarr immer geglaubt. «Bis ich irgendwann realisiert habe, dass hinter meinen Vorbildern auch Menschen mit mentalen Herausforderungen stecken», erzählt der neue Ambri-Ausländer. Dafür musste der Kanadier zunächst aber seine eigenen Erfahrungen mit dem Thema sammeln. Es brauchte vor zehn Jahren einen Schlüsselmoment.

Schnarr stammt aus Waterloo in der kanadischen Provinz Ontario. Für seinen Hockeytraum zieht er als 17-Jähriger von zu Hause weg, lebt bei einer Gastfamilie und stürmt für die Guelph Storm in der kanadischen Juniorenliga OHL. Sport, Schule, das erste Mal fern seiner Eltern und Geschwister. Viel Neues prasselt auf den Teenager ein, der seine Gedanken und Emotionen da noch lieber für sich behält und seine Eltern nicht beunruhigen möchte. «Es war ein stressiges Jahr, ich musste mit vielem fertigwerden», blickt der 27-Jährige zurück. «Ich war zu hart zu mir selbst, war mein strengster Kritiker und verlangte viel von mir. Auf dem Eis und in der Schule. Habe ich Fehler gemacht, grübelte ich stundenlang darüber nach.» Der Druck macht ihm zu schaffen. Aber eine (vermeintliche) Schwäche preisgeben? Im Teamsport-Umfeld vielerorts ein Tabu.

«Mein Kopf war völlig leer»

Es ist ein Ereignis in der Schule, das Schnarr zum Umdenken bewegt. Er erinnert sich: «Am Morgen nach einer späten Rückkehr von einem Auswärtsspiel sass ich an einer Mathe-Prüfung. Und mein Kopf war völlig leer. Ich konnte keine der Aufgaben lösen, starrte einfach aufs Blatt.» Die Mathe-Lehrerin bittet das Hockeytalent danach in ihr Büro und fragt ihn, was mit ihm los sei und wie es ihm gehe. «Ihr habe ich mich dann anvertraut. Als ich ihr Büro verliess, fiel eine riesige Last von meinen Schultern.» Aus dem Gespräch nimmt er mit, dass er sein Umfeld wissen lassen darf, dass er auch nur ein Mensch ist und manchmal an seine Grenzen gelangt.

Einer der wichtigen Menschen in jener Zeit ist für ihn Guelphs Teamcaptain Garrett McFadden (29), der aktuell bei den Belfast Giants spielt. «Zu Garrett habe ich immer aufgesehen – seine offene Art beeindruckte mich.» McFadden hat einen Schicksalsschlag hinter sich. Wenige Jahre zuvor nimmt sich dessen Jugendfreund Wes Cameron mit 16 das Leben. Der Verteidiger gründete damals eine gemeinnützige Organisation zu Ehren seines Kumpels. Sein Ziel mit «McFadden’s Movement» ist, das negative Stigma, das bei Sportlern oft mit psychischen Problemen verbunden ist, zu bekämpfen und ein positives Bewusstsein zu schaffen. Er fragt Schnarr, ob er einer der Botschafter der Initiative sein möchte. «Das machte mich glücklich und war mir wichtig. Denn für junge Menschen verändern sich so viele Aspekte im Leben. Wenn ich auch nur einen kleinen Beitrag leisten kann, könnte dies das Leben eines anderen Menschen verändern.»

Ein Gefühl des Versagens?

Auch heute noch ist es dem Ambri-Stürmer ein Anliegen, die Botschaft zu verbreiten, dass ohne Scham über mentale Herausforderungen und Probleme gesprochen werden soll. Schnarr ist weiterhin in «McFadden’s Movement» involviert, ist in den Sommermonaten bei Charity-Anlässen dabei und gibt seine Erfahrungen weiter. Sie haben ihn geprägt – und sein Leben positiv verändert. «Man darf zeigen, dass man nicht perfekt ist», so Schnarr, «oder mit gewissen Dingen zu kämpfen hat.» Die Frage «Wie geht es dir?» dürfe nie nur oberflächlich gemeint sein. «Diese Stereotypen müssen wir in der heutigen Zeit hinter uns lassen. Die Gemütslage der Leute in unserem Umfeld sollte uns interessieren.» Der letztjährige Spengler-Cup-Teilnehmer (mit dem Team Canada) ist mitfühlend und fürsorglich.

Allerdings musste bei Schnarr in seiner Laufbahn eine weitere Erkenntnis reifen. Der Drittrunden-Draft (2017 von Arizona) reiht an seine Junioren-Jahre bei Guelph Storm vier Saisons in der AHL. Zwischen 2019 und 2023 spielt er dabei für fünf verschiedene Mannschaften (Tucson, Binghamton, Utica, Laval, Ontario). Der Sprung in die NHL gelingt ihm nicht. «Die NHL war immer mein grosses Ziel. Ich habe mir die Spiele angeschaut, dort wollte ich hin.» Stattdessen wagt er den Schritt nach Europa, wechselt nach Finnland zu den Pelicans nach Lahti.

Ein Gefühl des Versagens? «Ich dachte, dass ich gescheitert bin. Ich fühlte mich auch nicht gut genug.» Ein offenes Gespräch mit einem guten Freund verändert Schnarrs Perspektive. «Er fragte mich, was sich für mich ändern würde, wenn ich statt in Lahti in der NHL spielen würde.» Seine Antwort fällt klar aus: «Nichts.» Ihm wird das Privileg bewusst, täglich tun zu können, was er liebt: Hockey spielen. «Dafür bin ich dankbar. Das ist wichtiger, als irgendeinem Ziel nachzujagen. Ich bin stolz darauf, wo ich jetzt stehe.»

Nirgends lieber als in Ambri

Sein Weg hat den Kanadier danach über Jyväskylä (Fi) und Köln (De) nach Ambri geführt. Bei den Leventinern unterschreibt er bis 2028, er liebt es im Tessin: «Ich geniesse die Natur, brauche keine grosse Stadt.» Zum Höhenflug der Biancoblù trägt Schnarr als zweitbester Punktesammler viel bei. Die Akzeptanz für sich und seine Entwicklung ist eine Erlösung gewesen, der Stürmer spielt heute befreiter auf: «Ich habe meine Freude und Liebe fürs Hockey gefunden.» Die Emotionen kanalisiert er jetzt für positive Energien. Und auch im Team habe es klick gemacht, was für Schnarr, der sogleich als Assistenzcaptain zur Leadergruppe gehört, einer der Gründe des erfolgreichen Saisonstarts ist. Und die weiteren? «Die Mischung im Team stimmt, die Atmosphäre ist super. Wir treten als Einheit auf. Jeder akzeptiert seine Rolle und wir alle die des Aussenseiters.» Ambri ist nach einem turbulenten Sommer aufgeblüht und mischt bei den Topteams mit. «Ich möchte nirgends anders sein als hier», so Schnarr.

Hinweis: Dieser Artikel erschien erstmals am 15. November

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