10 Hugo Müller (†)

In diesem Ranking kann der Keeper, der die meisten Meistertitel gehamstert hat, nicht fehlen. Neunmal war Müller, der während der Partien einen Kaugummi malträtierte, von 1940 bis 1950 mit dem HC Davos Meister. Zudem war er viermal Spengler-Cup-Sieger. Der Goalie verstarb 1956 bereits im Alter von 40 Jahren an den Folgen einer Infektion und einer Angina.

9 Olivier Anken (69)

Dreimal hexte der nur 1,66 Meter grosse Goalie den EHC Biel, dem er trotz Angeboten der Konkurrenz stets treu blieb, zum Meistertitel: 1978, 1981 und 1983. Noch immer ist der gebürtige Waadtländer im Seeland äusserst populär, wo der Spruch «Ohne Anken kein Brot» die Runde machte. Der gelernte Sanitärinstallateur spielte 91-mal für die Nati.

8 Gérald Rigolet (85)

Siebenmal – 1963 und 1964 mit Villars sowie von 1968 bis 1972 mit La Chaux-de-Fonds – wurde er Meister. Und zur Legende machte ihn ein heldenhafter Auftritt in der Nati. Bei der B-WM in Bern 1971 parierte er im entscheidenden Spiel gegen die DDR 68 Schüsse. In den letzten Minuten des Spiels verlor er bei einer Kollision mit einem deutschen Stürmer den Helm. Der Fribourger spielte ohne Kopfschutz weiter, hielt mit blutüberströmtem Gesicht den Laden dicht und sicherte der Schweiz den Aufstieg.

7 Reto Berra (39)

17 Jahre liegen zwischen seinem ersten und seinem zweiten Meistertitel: 2009 war er im Duett mit Genoni in Davos erfolgreich, 2026 führte er Fribourg zum historischen ersten Titel. Dazwischen bestritt der Zürcher Unterländer noch 76 NHL-Spiele für Calgary, Colorado, Florida und Anaheim. Dazu erzielte er 2015 in der AHL ein Tor. Mit der Nati kann er vier WM-Silbermedaillen vorweisen. Vorwiegend als Nummer zwei. Doch 2013 schenkte ihm Sean Simpson im Halbfinal gegen die USA (3:0) das Vertrauen.

6 Renato Pavoni (58)

Der Zürcher Unterländer war bei vier Meistertiteln der Rückhalt im Tor. Von 1993 bis 1996 räumte er mit dem EHC Kloten ab. Nach Genoni ist der gelernte Maurer mit 907 NLA-Einsätzen die Nummer zwei. Zudem stand er 114-mal im Tor der Nati. Sein Highlight war dabei der Sieg bei der WM in St. Petersburg 2000, als er beim 3:2-Coup gegen Russland brillierte.

5 Renato Tosio (61)

Der charismatische und populäre Showman mit Wurzeln im Puschlav stand bereits als 15-Jähriger bei Chur in der NLB im Tor und stieg später mit den Bündnern zweimal auf. Den SC Bern hexte er mit zum Teil spektakulären Paraden viermal zum Titel: 1989, 1991, 1992 und 1997. Dabei spielte «Toto» zwischen 1987 und 2001 sagenhafte 655 Spiele in Folge. Für die Nati stand er 145-mal im Tor.

4 David Aebischer (48)

Aussergewöhnliches leistete der Freiburger bereits auf Juniorenstufe, als er die U20-Nati 1998 zur bisher einzigen WM-Medaille (Bronze) hexte. Ein zweites Mal schrieb er in der NHL Geschichte: 2001 gewann er als erster Schweizer den Stanley Cup. Der aktuelle Fribourg-Goalietrainer war damals die Nummer zwei bei den Colorado Avalanche hinter Patrick Roy. Aebischer bestritt 227 NHL-Spiele für Colorado, Montréal und Phoenix.

3 Martin Gerber (52)

Der Emmentaler erlebte eine Tellerwäscherkarriere. Als 17-Jähriger spielte er in der 2. Liga bei Signau, danach bei Thun in der 1. Liga. Darauf kam er zu seinen ersten Einsätzen bei Langnau in der NLB, ehe er seinen Stammklub zurück ins Oberhaus führte. Nach einem Jahr in Schweden, wo er Färjestad zum Titel hexte, landete er in der NHL, wo er mit den Carolina Hurricanes 2006 den Stanley Cup gewann. In den Playoffs kam er dabei sechsmal zum Einsatz. Die Highlights in der Nati? Der Sieg gegen Kanada 2006 bei Olympia und das WM-Silber 2013. In der Schweiz konnte er zum Ende noch den Cupsieg 2015 mit Kloten feiern.

2 Jonas Hiller (44)

Der Appenzeller ist der einzige Schweizer, der dauerhaft die Nummer eins in der NHL war. 2011 stand er auch im All-Star-Game zwischen den Pfosten. In 437 NHL-Partien ging er 212-mal als Sieger vom Eis. In der Regular Season konnte er eine Abwehrquote von 91,4 Prozent, in den Playoffs gar eine von 93 Prozent aufweisen. Bevor er in die beste Liga der Welt wechselte, führte er den HC Davos 2005 und 2007 zum Titel.

1 Leonardo Genoni (39)

Der Mann aus dem Schokoladen- und Schwing-Mekka Kilchberg ZH hat nicht nur mit drei verschiedenen Teams (Davos 2009, 2011 und 2015, Bern 2017 und 2019 und Zug 2021 und 2022) insgesamt siebenmal den Titel gewonnen, sondern stand mit der Nati auch noch viermal im WM-Final und zeigte dabei jedes Mal eine Topleistung. Und jetzt stand er als Erster zum 1000. Mal in der höchsten Liga im Tor. Nur in der NHL hat man nicht (oder zu spät) gemerkt, wie gut Genoni ist.