Es meiert in Langnau. Lino Martschini steht vor historischem Meilenstein. Und wer konnte sich während der Nati-Pause erholen? Hier kommt das Liga-Inside.

Biel-Training aus der Skinner-Perspektive

Wie sieht es eigentlich aus, wenn man als NHL-Star in Biel auf dem Eis steht? Diesen Einblick gewähren die Seeländer, indem sie Jeff Skinner beim Training mit einer Kamera auf seinem Helm ausstatten. Im gut dreiminütigen Video sehen die Zuschauer, wie es zwischen den Spielern auf dem Eis zu und hergeht. Mit Skinner haben die Bieler wohl genau den richtigen «Kameramann» ausgewählt. Seine Schnelligkeit sowie die feine Stocktechnik des NHL-Stars kommen gut zum Vorschein. Näher an ein Profi-Training, ausser selbst auf dem Eis zu stehen, kommt man wohl kaum.

Tigers erstmals mit Wey – Gian Meier zurück

Bei den SCL Tigers gibt der von Zug ausgeliehene Stürmer Loris Wey an diesem Wochenende sein Debüt und entschärft den Center-Mangel, von den zuletzt verletzt gemeldeten Spielern ist Verteidiger Gian Meier zurück im Line-up. Es fehlen weiterhin die Langzeitverletzten Joel Salzgeber, Oskars Lapinskis und Samuel Erni, Robin Ramsauer spielt bei Chur.

Meier-Fraktion erhält weiteren Zuwachs

Schon diese Saison haben die SCL Tigers drei «Meiers» im Kader: die beiden Verteidiger Gian Meier und Noah Meier, dazu Goalie Robin Meyer. Nachdem Langnau für die nächste Saison Endo Meier von den GCK Lions verpflichtet hat, könnten es nächste Saison sogar vier sein, sofern Noah Meier, für den sich verschiedene andere Klubs interessieren, bleibt. «Es gibt schon noch einen weiteren Meier, den ich nehmen würde», sagt Sportchef Pascal Müller mit einem Schmunzeln. Es ist allerdings nicht wirklich ernst gemeint: NHL-Star Timo Meier.

SCB weiter ohne Rohrbach und Lehmann

Beim SC Bern sind die prominenten Schweizer Stürmer Dario Rohrbach (spielte letztmals am 10. Oktober), der an muskulären Problemen leidet und einen Rückfall hatte, und Marco Lehmann (23. Oktober, Unterkörper) weiter out. Ihr Zustand wird von Woche zu Woche neu beurteilt. Ebenfalls noch out am Wochenende dürfte der 20-jährige Joel Grossniklaus sein, der nach seiner Rückkehr aus Olten einen starken Eindruck hinterlassen hatte.

Extra-Zug für Fribourg-Fans

Beim letzten Zähringer Derby boykottierten die SCB-Fans das Spiel in Fribourg, nachdem die Freiburger Behörden kurzfristig eine Kombiticket-Pflicht mit gemeinsamer Anreise verfügt hatten und die BLS einen geplanten Extrazug abgesagt hatte. Fürs Spiel am Freitag in Bern gibt es für die Gottéron-Fans hingegen einen TPF-Extrazug (Poya–Wankdorf).

Egli beim HCD weiterhin fraglich

Gleich drei angeschlagene Spieler hat der HC Davos aus der Nati zurückerhalten, sie fehlten am Dienstag beim Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals gegen Pilsen (5:4). Sandro Aeschlimann und Valentin Nussbaumer stehen den Bündnern am Freitag gegen Ambri wieder zur Verfügung, Dominik Egli bleibt fraglich. Dazu fehlen der gesperrte Brendan Lemieux und die verletzten Tino Kessler, Filip Zadina und Rasmus Asplund. Geht der HCD erneut auf Ausländersuche? Sportchef Jan Alston: «Nein, denn wir rechnen bei Asplund mit keinem längeren Ausfall. Die Mannschaft hat am Dienstag ein tolles Spiel gezeigt – jetzt gilt es weiterzukämpfen!» Sein Comeback geben wird am Freitag auch der zuletzt verletzte Calle Andersson.

Alina Müller – Weltstar ohne Rampenlicht

Der neuste Dok-Film von Mysports Stories ist Frauen-Nati-Star Alina Müller gewidmet, die derzeit an der WM in Dänemark um Medaillen kämpft. Gross geworden bei Winterthur und Kloten im Nachwuchs der Jungs, Medaillenglanz auf der grossen Olympia-Bühne, Durchbruch in Nordamerikas Profiliga PWHL: Die Schwester von Lugano-Verteidiger Mirco Müller hat den Sprung nach ganz oben geschafft. Im Werk von Florian Zutt spricht sie über die hohen Ansprüche an sich selbst, wie sie mit Rückschlägen umgeht und warum sie für ihre Leidenschaft auf dem Eis alles andere zurückstellt. Müller kämpft auch dafür, Türen für kommende Generationen zu öffnen. Ein Weltstar ist Alina Müller zwar und trotzdem steht sie nur selten im Rampenlicht. Der Film feierte am Donnerstagabend auf Mysports Premiere und ist ab Samstag auch bei Blick+ zu sehen.

1:58 Alina Müller über Lohn: «Man wünscht sich, so bezahlt zu werden wie die Männer»

Martschini muss noch warten

Noch ist unklar, ob das abgebrochene Spiel gegen Ambri am Mittwochabend tatsächlich als das 1000. von Leonardo Genoni gewertet wird. Von der Decke der OYM Hall tropfte Wasser aufs Eis. Neben dem EVZ-Goalie sollte es für einen weiteren Zentralschweizer ein besonderer Abend werden. Denn Lino Martschini stand nach über einem Jahr Abwesenheit wieder im Line-up. Immerhin zu etwas mehr als einer Minute Eiszeit ist der Zuger gegen Ambri gekommen. Kaum zurück, jagt der 33-Jährige den EVZ-Torrekord von Heinz Jenni. Die Marke von 260 Treffern, die seit 1984 besteht, egalisierte Martschini vergangenen Oktober gegen Biel. Mit nur einem weiteren Tor gehört ihm der Rekord allein. Die ewige EVZ-Skorerliste führt die Nummer 46 der Zuger bereits mit 597 Punkten an – vor Paul DiPietro (486 Punkte) und Josh Holden (460 Punkte). Das Nachsehen hatte Mike Künzle. Er musste für Martschini Platz machen und war überzählig.

Genonis neue Maske

Bevor es in Zug zum Hallendach-Drama kam, wurde Leonardo Genoni für sein 1000. National-League-Spiel geehrt. Sogar die Gegner aus Ambri haben den Mann des Abends mit einer grossen Weinflasche beschenkt – darauf ein Bild des EVZ-Goalies. Wer bereits zum Warm-up im Stadion war, hat bei Genoni etwas bemerkt: Der 39-Jährige hat eine andere Maske als sonst an. Auf weissem Hintergrund sind prominent in Gold die Zahl 1000 sowie die Rückennummer 30 zu sehen. Wenn man etwas genauer hinsieht, sind die Logos der Klubs zu erkennen, mit denen Genoni Meister wurde (HCD, SCB, EVZ) – inklusive der Namen seiner damaligen Teamkollegen.

Seine Frau Anina hat die Maske entworfen und den EVZ-Goalie damit zum Jubiläum überrascht. Zum Einsatz kommt der Kopfschutz aber nur im Warm-up. Der Torhüter erklärt nach dem Abbruch der Partie weshalb er danach zur üblichen Maske gegriffen hat: «Ich bin nicht der, der gerne im Mittelpunkt steht. Es ist eigentlich ein Spiel wie jedes andere. Es geht um Punkte und es hätte heute eigentlich Punkte gegeben. Darum gibt es keinen Grund, um jetzt mit einem anderen Trikot oder einem anderen Helm zu spielen. Es war sehr schön, ich hatte sie beim Einlaufen an und meine Familie hat mich damit gesehen und für mich ist es okay so.»

Capaul wieder zurück

Einen Tag, nachdem sich Sandro Zangger (23. Oktober, Knie) gegen Ambri folgenschwer verletzte, schied auch Luca Capaul beim Auswärtsspiel gegen Kloten aus. Im Gegensatz zu Zangger – drei Monate out – kann Capaul aber dieses Wochenende bereits wieder mittun. Der Lakers-Verteidiger konnte die Nati-Pause nutzen, um seine Verletzung am Bein auszukurieren. Rapperswil wird das Wochenende mit zwölf Stürmern und acht Verteidigern in Angriff nehmen. Neben Zangger wird auch Tyler Moy mindestens drei Monate aufgrund einer Beinverletzung ausfallen. Marlon Graf fehlt dieses Wochenende hingegen gesperrt und steht frühestens am 22. November zu Hause gegen die Tigers wieder zur Verfügung – sofern das Auswärtsspiel in Zug am Freitagabend stattfindet.

ZSC-Trainer Julien sieht sich als Verkäufer

Die ZSC Lions sind unter ihrem neuen Trainer Claude Julien souveräner Leader. In einem Beitrag von Mysports (siehe unten) verrät der Kanadier, dass man als guter Trainer primär ein guter Verkäufer sein müsse. Begeistert von NHL-Saurier Julien ist auch der Verteidiger-Routinier Yannick Weber: «Aufgrund seiner grossen Erfahrung hat er immer eine gute Lösung.»

4:08 «Du musst ein guter Verkäufer sein»: Stanley-Cup-Sieger führt den ZSC zum Höhenflug

Hallam denkt nach 1:6-Klatsche nur an Meisterschaft

Servette kassierte am Mittwoch im Hinspiel der Champions-League-Achtelfinals gegen Rivale Fribourg eine 1:6-Klatsche. Ist da die Anreise zum Rückspiel nächsten Mittwoch in Fribourg sinnlos? «Ich denke nicht an nächste Woche. Wir haben am Samstag ein Heimspiel gegen Bern und meine ganze Konzentration gilt diesem», sagt Trainer Sam Hallam. Am Mittwoch mussten die absenzengeplagten Genfer auf nicht weniger als zehn Spieler verzichten: Josh Jooris (krank), Marco Miranda, Adam Boqvist, Vili Saarijärvi, Markus Granlund, Noah Rod, Ramon Untersander, Luca Hischier, Vincent Praplan und Tristan Lemyre (alle verletzt).