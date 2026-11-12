Keine 24 Stunden nach dem Spielabbruch in Zug vermeldet der EVZ, dass erst am Freitagmorgen Gewissheit herrscht, ob das Spiel am Abend gegen Rappi ausgetragen werden kann.

Ist Genoni ein Tausendsassa und findet die Partie am Freitag statt?

Ist Genoni ein Tausendsassa und findet die Partie am Freitag statt?

Nicole Vandenbrouck Reporterin Eishockey

Was wurde in der OYM Hall genau umgebaut?

Das EVZ-Projekt «Keep building» sieht die Erweiterung der OYM Hall bis zum Fassungsvermögen von 9000 Zuschauern vor. Abgeschlossen wird der Ausbau erst im Herbst 2027 sein. In diesem Sommer wurde vor allem die Südseite des Stadions erneuert. Der Meilenstein der Sanierung datiert am 16. Juli: An jenem Donnerstag wurde das Hallendach auf der Nordseite um 4,08 Meter angehoben. Dabei wurde das Hallendach in der Mitte geschnitten, mit Gerüsten stabilisiert und danach die 520 Tonnen Gewicht mit einer speziellen Hydraulik-Presse innert vier Stunden hochgepumpt. Könnte diese Schnittnaht nun zum Problem geworden sein?

Wie ging es nach dem Spielabbruch weiter?

Am frühen Donnerstagmorgen trafen sich EVZ-CEO Paolo Duca und Olivier Huber, Leiter Infrastruktur beim EVZ, mit drei Vertretern der zuständigen Baufirma. Den ganzen Tag wurde mit Hochdruck daran gearbeitet, um die Ursachen für die undichten Stellen im Hallendach zu finden sowie an einer möglichen Zwischenlösung, damit es nicht mehr tropft. Weil dafür ein Kran-Fahrzeug benötigt wurde, konnte die Mannschaft nicht wie geplant trainieren. Sie zügelte jedoch auch nicht ins OYM Leistungszentrum nach Cham zurück, sondern absolvierte die Einheit in Zug in der angrenzenden Trainingshalle.

Steht das Spiel gegen Rappi auf der Kippe?

Ja – sofern trotz der Bemühungen nicht zu einhundert Prozent ausgeschlossen werden kann, dass sich das Wasser nicht wieder seinen Weg bahnt und aufs Eis tropft. Damit würde ein Restrisiko eines erneuten Spielabbruchs bleiben. Noch aber geben die Zuger nicht auf. Sie vermelden, dass der Entscheid nach Rücksprache mit der National League auf Freitagmorgen vertagt wird, ob gegen den SCRJ gespielt wird. Klar ist, dass das trockene Wetter des Wochenendes der Baufirma helfen würde, die Schäden zu beheben. Die Zeit drängt ohnehin, am Mittwoch stünde bereits das nächste Heimspiel (gegen Ajoie) an.

Wieso liegt der Fall beim Einzelrichter?

Bei einem Spielabbruch ist das gängige Prozedere, dass der Rapport der Schiedsrichter via National League zum Einzelrichter gelangt. Dieser entscheidet, ob die Partie gegen Ambri wiederholt wird oder der EVZ eine Forfait-Niederlage kassiert. Er prüft, ob der EVZ als Organisator der Partie für den Abbruch verantwortlich ist oder zumindest hätte wissen müssen, dass sie nicht stattfinden kann. Ist das der Fall, droht die Pleite (0:5). Da es sich aber um höhere Gewalt, also ein unvorhersehbares Ereignis, handeln könnte, dürfte es wohl wiederholt werden.

Ist Genoni jetzt ein Tausendsassa?

Nein, sofern vom Einzelrichter eine Spielwiederholung angesetzt wird. Dann würde die kurze Partie von acht Minuten nicht gewertet, und EVZ-Keeper Leonardo Genoni stünde noch immer bei 999 NL-Einsätzen. Falls am Freitag nicht gespielt wird, holt sich der 39-Jährige diese historische Marke vermutlich am Samstag in Zürich. So schliesst sich irgendwie auch ein Kreis.

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