Hockey-WM ist für Schweizer Stürmerin zu Ende

Für Alina Marti ist die Eishockey-WM vorbei. Die Schweizer Stürmerin hat sich im letzten Gruppenspiel der Nati eine Gehirnerschütterung zugezogen.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Schweizer Hiobsbotschaft von der Eishockey-WM der Frauen. Alina Marti (22) hat sich am Mittwoch beim letzten Gruppenspiel gegen Deutschland (1:3) eine Gehirnerschütterung zugezogen. Damit ist die WM für sie vorzeitig zu Ende.

Marti, die bei den Frauen des EV Zug unter Vertrag steht, ist in der Partie nach einem Zweikampf in der 42. Minute zu Fall gekommen und daraufhin hart in die Bande geprallt. Anschliessend blieb sie mit Schmerzen liegen – das Spiel konnte sie nicht mehr fortsetzen. Nach den medizinischen Untersuchungen gilt das nun auch für das gesamte Turnier.

Ohne die Stürmerin, die bislang in allen vier WM-Spielen der Schweiz zum Einsatz gekommen ist, gehts für die Nati an der WM in Dänemark am Freitagabend weiter mit dem Viertelfinal gegen Schweden (19 Uhr).