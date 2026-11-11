Acht Minuten, 16 Sekunden, eine Parade. So lange dauert das Jubiläums-Spiel von EVZ-Goalie Genoni. Danach muss das Duell gegen Ambri abgebrochen werden – aus Sicherheitsgründen für die Spieler. Der Einzelrichter entscheidet nun über Forfait-Niederlage oder Wiederholung.

Ein besonderes Spiel hätte es werden sollen. Das 1000. in der National League von EVZ-Meisterkeeper Leonardo Genoni (39). Ein Wert für die Ewigkeit. Und jetzt ist nicht mal sicher, ob es überhaupt als Jubiläums-Match gewertet wird. Doch von vorne.

Das Duell gegen Ambri steht im Zeichen von Genoni. Seine Teamkollegen tragen den ganzen Tag ein spezielles T-Shirt zu seinen Ehren. Seine Frau Anina hat als Überraschung eine Goalie-Maske entworfen, in deren Design seine Meisterteams aus Zug, Bern und Davos verewigt sind. «Es ist ein sehr emotionales Geschenk von meiner Frau, an dem ich sehr viel Freude habe.» Mit den drei Kindern Giulien, Emilia und Gianni beglückwünscht sie ihren Helden vor dem ersten Bully auf dem Eis. Und Ambri-Captain De Luca überreicht dem Tausendsassa eine grosse Weinflasche, auf deren Etikette Genoni abgebildet ist.

1:02 Ehrung für Goalie-Legende: Genoni feiert sein 1000. NL-Spiel mit seiner Familie

Doch das Spiel dauert nur acht Minuten und 16 Sekunden, in denen Genoni eine einzige Parade auspacken muss. Der Grund? Es tropft vom Dach der eben erst ausgebauten OYM Hall. Und zwar so stark und unaufhörlich, dass sich im Eis grosse Löcher bilden. Die Refs diskutieren mit den Spielern, dann wird der wegen des Jubiläums anwesende Spielplan-Verantwortliche Willi Vögtlin ans Eis gerufen. Auch EVZ-CEO Paolo Duca eilt herbei. Es wird hektisch telefoniert, Richtung Dach geschaut. Nach nur wenigen Minuten steht fest: Das Spiel wird abgebrochen. Vögtlin begründet es so: «Das Eis wurde ausgehöhlt. Wenn die Spieler auf die zwei Löcher zugefahren sind, hat man sie optisch nicht gesehen. Das ist gefährlich und gesundheitsgefährdend. Es hätte ein Verletzungsrisiko bestanden.» Wären nicht beide Teams damit einverstanden gewesen, hätten die Schiris den definitiven Entscheid fällen müssen.

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Duca ist konsterniert. «Es hätte ein bedeutungsvolles Spiel sein sollen. Für Genoni, Rückkehrer Lino Martschini, die Fans.» Stattdessen steht er jetzt vor einem Rätsel und kann sich die Lecks im Dach nicht erklären. «Das kommt völlig überraschend für uns.» Der EVZ gerät nach dem erst vierten Heimspiel unter Druck. Vögtlin betont, dass die Liga vom Klub nun erwartet, dass alles unternommen wird, um das Problem zu beheben. Denn: Bereits am Freitag steht der nächste Heimmatch an. Es bleiben nach dem Spielabbruch nicht mal mehr 48 Stunden für die Ursachenfindung und -lösung.

Und Genoni? Er trägt es mit Fassung. «Wenn ich ehrlich bin, bin ich froh, dass das Ganze vorbei ist. Es war schön. Ich hatte einen coolen Tag, aber ich war froh, als der Puck eingeworfen wurde. Dann war es ein Spiel wie jedes andere.» Aber vielleicht nicht sein 1000.? Laut Vögtlin eine gute Frage. Wie er erklärt, geht der Spiel-Rapport an den Einzelrichter, der dann entscheiden muss. Bei einer Forfait-Niederlage zählt die Partie. Gibt es aber eine Wiederholung des Spiels, so mutmasst Vögtlin, stünde Genoni noch bei 999 Einsätzen.

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Trotz abruptem Ende: Tausendsassa Genoni wird in der Garderobe von seinen Mitspielern noch gefeiert. «Ich habe einen Kuchen bekommen, den ich angeschnitten habe. Die Jungs schnitten ziemlich grosse Stücke ab. Demnach ist die Stimmung nicht schlecht. Es ist schade ja, aber, wie gesagt, es geht so schnell, bis schon das nächste Spiel ansteht.»