Bevor Leonardo Genoni Torhüter-Geschichte schreibt, besucht ihn sein Junioren-Goaliecoach in Zug. Markus Peter erzählt, was ihn auch 25 Jahre später noch auszeichnet. Dass der Meister- und Silberheld der erste Keeper ist, der die 1000-Spiele-Marke knackt, ist sagenhaft.

Darum gehts EVZ-Goalie Leonardo Genoni schreibt Hockey-Geschichte

Als erster Torhüter knackt er die 1000-Spiele-Marke in der NL

Auf den 39-Jährigen wartet nach dem Training ein Überraschungsgast

1000 Einsätze in der National League. Es ist historisch, oder «eine Riesenstory», wie es Markus Peter nennt. Der Zürcher sitzt auf der Tribüne der OYM Hall in Zug und schaut dem EVZ-Training zu. Oder besser gesagt dem Torhüter der Zuger. Er kennt Leonardo Genoni schon seit dessen Junioren-Zeiten, war im Nachwuchs der ZSC-Organisation sein Goalietrainer. 1999 wechselt der heute 61-Jährige von Bülach zu den Lions. Genonis Laufbahn begleitet Peter, just als das Goalie-Talent an der Schwelle zur National League steht und dann 2007 aus Zürich nach Davos wechselt. Er erlebt seine Entwicklung hautnah.

Das ist Genonis Gabe

Daran erinnert er sich, als er jede von Genonis Bewegungen verfolgt in den Übungen. Sieht er noch den Leonardo von damals? «Ja und nein. Natürlich ist er heute reifer und abgeklärter», antwortet Peter. Er weiss aber noch ganz genau, dass er bereits von Teenager Genoni enorm beeindruckt war, als er ihn unter seinen Fittichen hatte. «Als Leo noch ein Bub war, hat man sofort gesehen, dass er das Spiel so gut liest und versteht wie kaum ein anderer. Er ist schon vor dem Puck in Position, weil er die Optionen sieht, die dem Spieler im Abschluss noch bleiben. Das ist eine Gabe.»

Peter begleitet Genoni vom Junioren- zum Männer-Hockey, «mit Fördern und Fordern», wie er es nennt. Doch der junge Torhüter habe damals selber erkannt, wie leicht es ihm von der Hand gehe. «Jeder Entwicklungsschritt war kein Problem für ihn.» Dabei sagt Genoni selbst von sich, als er auf seine Anfänge zurückblickt, dass «eine Hockey-Karriere nie mein Ziel war. Ich hatte einfach Freude am Spielen». Auch heute noch. Eine weitere Tatsache, die seinem einstigen Trainer imponiert, «diese Freude treibt ihn an». Peter selbst sieht Genonis glänzende Zukunft, als der Sohn eines Herzchirurgen sich auch in der damaligen NLB mit den GCK Lions oder den Junioren-Auswahlen behaupten kann. «Wenn Schwieriges so einfach aussieht wie bei Leo, löst das bei mir den Wow-Effekt aus.»

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Erinnerungen, die sie schmunzeln lassen

Genoni und Peter – sie haben einander geprägt. Der 39-Jährige beschreibt, wie er von «Mitz» gelernt habe, wie ein Spieler zu denken. Daher komme sein Spielverständnis. Und Peter, damals noch ein junger Trainer-Neuling, sieht bei seinem Schützling, was alles möglich ist und wie zusammengearbeitet werden kann. Das Miteinander zwischen Torhüter und Goaliecoach, es wird immer als ein inniges beschrieben. «Es ist eine spezielle Funktion», so Peter, «der Austausch findet 1:1 statt, es ist eine intensive Beziehung. Man ist Ansprechpartner und Vertrauensperson zugleich.»

Sie schwelgen in Erinnerungen. Dafür hat Peter noch eine Trouvaille im Gepäck. Ein vom vierfachen WM-Silberhelden selbst geschriebener Erfahrungsbericht über ein U16-Asian-Camp der IIHF im Juli 2002 in Japan. In den Sommerferien hat er zehn Tage dort verbracht. Er schreibt: «Es wurde leider nicht auf hohem Niveau Hockey gespielt, aber es war ein Riesen-Erlebnis fürs Leben.» Schmunzelnd berichtet Genoni, dass man danach seine Ausrüstung mit dem Frachtschiff zurückschicken will, «weil es günstiger gewesen wäre. Aber ich pochte darauf, dass es mit dem Flugzeug kommt, weil nur wenige Tage später das Sommertraining begann». Auch unvergesslich für den siebenfachen Meisterkeeper: Plötzlich sei Peter mit der Videokamera auf der Tribüne gewesen. «Einmal im Monat schauten wir uns dann die Aufnahmen an. Es waren noch VHS-Kassetten! Doch ich dachte damals, jetzt wirds richtig professionell.»

Genoni wird sich der Bedeutung bewusst

Genoni ist nicht der einzige Schweizer Top-Torhüter, der unter Peter herangewachsen ist. Er hat aus Talenten Hexer gemacht. Aktuell spielen nebst Genoni noch Reto Berra (39, Kloten), Luca Boltshauser (33, SCL Tigers), Niklas Schlegel (32, Lugano), Melvin Nyffeler (31, Lakers), Tim Wolf (34, Ajoie) und Robin Zumbühl (27, ZSC) in der National League. Ihre Karrieren weiter verfolgen zu können, erfüllt Peter mit Freude und Stolz. «Und die Heim-WM in Zürich war mein persönliches Highlight.»

Genoni aber bekommt einen besonderen Platz in der Schweizer Goalie-Geschichte. Er ist der erste – und wohl letzte – Torhüter, der die 1000-Spiele-Marke knackt. Ein Meilenstein. Denn die Zählweise hat sich geändert, als sich Kloten-Legende Reto Pavoni (58) dieser Marke nähert. In die Statistik gelangen nur noch jene Partien, in denen ein Keeper tatsächlich auf dem Eis steht, Einsätze als Ersatz werden nicht gerechnet. Und so ist Pavoni bei 907 NL-Spielen stehengeblieben, direkt dahinter folgt Tobias Stephan (42, Lausanne, Zug, Genf, Kloten) mit 905. Da wird dem EVZ-Goalie so richtig bewusst: «1000 Spiele wird vermutlich kein Goalie mehr erreichen», so Genoni. Er setzt sich ein Denkmal.

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