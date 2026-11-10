DE
FR
Abonnieren

«Das wird vermutlich kein Goalie mehr erreichen»
Heute schreibt Leonardo Genoni Eishockey-Geschichte

Bevor Leonardo Genoni Torhüter-Geschichte schreibt, besucht ihn sein Junioren-Goaliecoach in Zug. Markus Peter erzählt, was ihn auch 25 Jahre später noch auszeichnet. Dass der Meister- und Silberheld der erste Keeper ist, der die 1000-Spiele-Marke knackt, ist sagenhaft.
Publiziert: vor 50 Minuten
Kommentieren
1/13
Wenige Tage vor seinem 1000. Spiel in der National League wartet EVZ-Goalie Leonardo Genoni (l.) auf den Start des Eistrainings.
Foto: Sven Thomann

Darum gehts

  • EVZ-Goalie Leonardo Genoni schreibt Hockey-Geschichte
  • Als erster Torhüter knackt er die 1000-Spiele-Marke in der NL
  • Auf den 39-Jährigen wartet nach dem Training ein Überraschungsgast
RMS_Portrait_AUTOR_413.JPG
RMS_Portrait_AUTOR_1150.JPG
Nicole Vandenbrouck und Sven Thomann

1000 Einsätze in der National League. Es ist historisch, oder «eine Riesenstory», wie es Markus Peter nennt. Der Zürcher sitzt auf der Tribüne der OYM Hall in Zug und schaut dem EVZ-Training zu. Oder besser gesagt dem Torhüter der Zuger. Er kennt Leonardo Genoni schon seit dessen Junioren-Zeiten, war im Nachwuchs der ZSC-Organisation sein Goalietrainer. 1999 wechselt der heute 61-Jährige von Bülach zu den Lions. Genonis Laufbahn begleitet Peter, just als das Goalie-Talent an der Schwelle zur National League steht und dann 2007 aus Zürich nach Davos wechselt. Er erlebt seine Entwicklung hautnah.

Das ist Genonis Gabe

Daran erinnert er sich, als er jede von Genonis Bewegungen verfolgt in den Übungen. Sieht er noch den Leonardo von damals? «Ja und nein. Natürlich ist er heute reifer und abgeklärter», antwortet Peter. Er weiss aber noch ganz genau, dass er bereits von Teenager Genoni enorm beeindruckt war, als er ihn unter seinen Fittichen hatte. «Als Leo noch ein Bub war, hat man sofort gesehen, dass er das Spiel so gut liest und versteht wie kaum ein anderer. Er ist schon vor dem Puck in Position, weil er die Optionen sieht, die dem Spieler im Abschluss noch bleiben. Das ist eine Gabe.»

Peter begleitet Genoni vom Junioren- zum Männer-Hockey, «mit Fördern und Fordern», wie er es nennt. Doch der junge Torhüter habe damals selber erkannt, wie leicht es ihm von der Hand gehe. «Jeder Entwicklungsschritt war kein Problem für ihn.» Dabei sagt Genoni selbst von sich, als er auf seine Anfänge zurückblickt, dass «eine Hockey-Karriere nie mein Ziel war. Ich hatte einfach Freude am Spielen». Auch heute noch. Eine weitere Tatsache, die seinem einstigen Trainer imponiert, «diese Freude treibt ihn an». Peter selbst sieht Genonis glänzende Zukunft, als der Sohn eines Herzchirurgen sich auch in der damaligen NLB mit den GCK Lions oder den Junioren-Auswahlen behaupten kann. «Wenn Schwieriges so einfach aussieht wie bei Leo, löst das bei mir den Wow-Effekt aus.»

Leo Genoni 2026
5:45
«Du hattest nie Stress»:Jugendcoach erklärt, was Genoni schon früher ausmachte

Erinnerungen, die sie schmunzeln lassen

Genoni und Peter – sie haben einander geprägt. Der 39-Jährige beschreibt, wie er von «Mitz» gelernt habe, wie ein Spieler zu denken. Daher komme sein Spielverständnis. Und Peter, damals noch ein junger Trainer-Neuling, sieht bei seinem Schützling, was alles möglich ist und wie zusammengearbeitet werden kann. Das Miteinander zwischen Torhüter und Goaliecoach, es wird immer als ein inniges beschrieben. «Es ist eine spezielle Funktion», so Peter, «der Austausch findet 1:1 statt, es ist eine intensive Beziehung. Man ist Ansprechpartner und Vertrauensperson zugleich.»

Sie schwelgen in Erinnerungen. Dafür hat Peter noch eine Trouvaille im Gepäck. Ein vom vierfachen WM-Silberhelden selbst geschriebener Erfahrungsbericht über ein U16-Asian-Camp der IIHF im Juli 2002 in Japan. In den Sommerferien hat er zehn Tage dort verbracht. Er schreibt: «Es wurde leider nicht auf hohem Niveau Hockey gespielt, aber es war ein Riesen-Erlebnis fürs Leben.» Schmunzelnd berichtet Genoni, dass man danach seine Ausrüstung mit dem Frachtschiff zurückschicken will, «weil es günstiger gewesen wäre. Aber ich pochte darauf, dass es mit dem Flugzeug kommt, weil nur wenige Tage später das Sommertraining begann». Auch unvergesslich für den siebenfachen Meisterkeeper: Plötzlich sei Peter mit der Videokamera auf der Tribüne gewesen. «Einmal im Monat schauten wir uns dann die Aufnahmen an. Es waren noch VHS-Kassetten! Doch ich dachte damals, jetzt wirds richtig professionell.»

Genoni wird sich der Bedeutung bewusst

Genoni ist nicht der einzige Schweizer Top-Torhüter, der unter Peter herangewachsen ist. Er hat aus Talenten Hexer gemacht. Aktuell spielen nebst Genoni noch Reto Berra (39, Kloten), Luca Boltshauser (33, SCL Tigers), Niklas Schlegel (32, Lugano), Melvin Nyffeler (31, Lakers), Tim Wolf (34, Ajoie) und Robin Zumbühl (27, ZSC) in der National League. Ihre Karrieren weiter verfolgen zu können, erfüllt Peter mit Freude und Stolz. «Und die Heim-WM in Zürich war mein persönliches Highlight.»

Genoni aber bekommt einen besonderen Platz in der Schweizer Goalie-Geschichte. Er ist der erste – und wohl letzte – Torhüter, der die 1000-Spiele-Marke knackt. Ein Meilenstein. Denn die Zählweise hat sich geändert, als sich Kloten-Legende Reto Pavoni (58) dieser Marke nähert. In die Statistik gelangen nur noch jene Partien, in denen ein Keeper tatsächlich auf dem Eis steht, Einsätze als Ersatz werden nicht gerechnet. Und so ist Pavoni bei 907 NL-Spielen stehengeblieben, direkt dahinter folgt Tobias Stephan (42, Lausanne, Zug, Genf, Kloten) mit 905. Da wird dem EVZ-Goalie so richtig bewusst: «1000 Spiele wird vermutlich kein Goalie mehr erreichen», so Genoni. Er setzt sich ein Denkmal.

Mehr von Leonardo Genoni
Leonardo Genoni hält dem EVZ die Treue.
EVZ-News
Neuer Vertrag
Genoni spielt mindestens weiter, bis er 42 ist
Kilchberg2026_Y2A4232.jpg
«Es war eine kurze Nacht»
Zwei Stunden Schlaf für Genonis Kilchberg-Premiere
EVZ-Goalie Leonardo Genoni besuchte zwei Primarklassen in Oberrüti AG im Rahmen des Projekts «EVZ tscheggt Dini Schuel».
Mit Video
Er wäre ein guter Lehrer
Schulkinder löchern EVZ-Goalie Genoni mit Fragen
FRESHFOCUS_1570491.jpg
Im dritten WM-Final in Serie
Die Zahlen von Nati-Goalie Genoni schreien nach Gold
... und ihm zuflüstert, wie leid es ihm tut, dass es nicht geklappt hat mit Gold.
Mit Video
Emotionaler Moment nach Final
Nati-Legende Ambühl tröstet Genoni – was er ihm sagte
FRESHFOCUS_1570491.jpg
Wird der Fluch gebrochen?
Schweden-Kracher ist der neuste Fall für Mister-K.o. Genoni
s.12_schwingen_genoni1_rz_260704_Kilchberg-Schwingen_012 (1).jpg
«Gerne gegen Stucki schwingen»
Hockey-Held Genoni mit besonderem Amt am Kilchberger
sk_11234.jpg
2:18
«Genoni! Genoni!»
EVZ-Goalie Genoni auf Schulbesuch
genoni brett.png
3:08
«Ich habe noch alle Finger»
Schreiner Genoni schenkt der «SCHLIIFTS?»-Crew ein Mühlebrett
VU313mrEjeonfT_poster.jpg
1:06
Genoni übers Schwingen
«Cooler Sport – habe aber keine Ahnung»
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
18
37
47
2
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
18
4
33
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
19
-6
32
4
SCL Tigers
SCL Tigers
19
10
29
5
EV Zug
EV Zug
13
22
28
6
SC Bern
SC Bern
17
-1
28
7
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
18
13
27
8
Lausanne HC
Lausanne HC
20
-10
26
9
HC Ajoie
HC Ajoie
19
-6
25
10
HC Davos
HC Davos
19
-10
24
11
EHC Biel
EHC Biel
18
-3
23
12
HC Lugano
HC Lugano
18
-6
22
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
19
-19
19
14
EHC Kloten
EHC Kloten
19
-25
18
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
In diesem Artikel erwähnt
ev zug logo
EV Zug
21418813 entity_logo_hockey_schweiz
Schweiz
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        ev zug logo
        EV Zug
        21418813 entity_logo_hockey_schweiz
        Schweiz