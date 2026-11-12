Ausgerechnet das 1000. NL-Spiel von Zug-Hexer Leonardo Genoni musste abgebrochen werden. Es war nicht das erste Mal, dass eine Partie nicht beendet werden konnte. Einige Spielabbrüche sorgten schon für heisse Diskussionen. Eine Aufstellung.

Darum gehts Mehrere Schweizer Eishockeyspiele wurden bereits wegen Eisproblemen, Nebel oder störrischer Technik abgebrochen

Auch Glassplitter, Rauch, schwere Verletzungen oder Regelstreit führten schon zu Spielabbrüchen in der Liga

Die Folgen reichten von Neuansetzungen über Forfait-Wertungen bis hin zu Sperren und Bussen für Klubs

2026: La Chaux-de-Fonds – Visp

Die SL-Partie muss vor einem Monat in der 16. Minute beim Stand von 1:0 für La Chaux-de-Fonds abgebrochen werden. Nach einem Foul von Visps Alessandro Lurati an Gilian Kohler entsteht ein mehrere Zentimeter tiefes Loch im Eis. Die Versuche des Eismeisters, den Schaden zu beheben, schlagen während 40 Minuten fehl, das Spiel wird abgebrochen und ist auf den 24. November neu angesetzt worden.

2021: SCRJ Lakers – ZSC Lions

Die ZSC Lions führen in Rappi 2:1, als kurz vor dem Ende des Mitteldrittels immer wieder Glassplitter einer kaputten Lampe von der Stadiondecke aufs Eis fallen. Bis das Spiel schliesslich abgebrochen wird, dauert es aber eine Stunde. Zweimal wird das Eis gereinigt. Head-Schiri Micha Hebeisen telefoniert mehrmals, die Sportchefs Janick Steinmann und Sven Leuenberger beraten sich ebenfalls, auch Lakers-Geschäftsführer Markus Bütler ist am Eis. «Der Schiedsrichter musste zuerst abklären, wer in einer solchen Situation entscheiden muss. Die Liga, der Veranstalter oder der Schiedsrichter.» Die Antwort von Ligaspielleiter Willi Vögtlin: der Schiedsrichter. Aufgrund höherer Gewalt entscheidet der Einzelrichter auf Spielwiederholung. Diese gewinnen die St. Galler 6:5.

0:33 Spiel-Abbruch in Rappi: Schiri Hebeisen telefoniert sich Finger wund

2015: Lausanne – Servette

Wegen technischer Probleme wird der Videowürfel in der Patinoire de Malley anderthalb Stunden vor dem Spielbeginn heruntergelassen. Als der Würfel unten ist, fällt die Technik aus. Nichts geht mehr. Alle Versuche, den Computer wieder in Gang zu bringen oder den Würfel, der von einer slowakischen Firma installiert wurde, manuell wieder hochzuziehen, scheitern. Um 20.45 Uhr wird das Derby abgesagt und später neu angesetzt.

2011: Biel – ZSC Lions

Spielabbrüche wegen Nebels gab es früher immer mal wieder – mit den modernen Stadien sind sie eine Seltenheit geworden. Vor 15 Jahren hilft im alten Bieler Eisstadion auch das gemeinsame Rundendrehen der Spieler nichts. Schiedsrichter Stéphane Rochette, der die Partie schon davor mehrmals unterbrochen hat, bricht das Spiel in der 27. Minute bei torlosem Spielstand ab. Die aufgrund des Regens durchnässten Zuschauer hatten für eine zu hohe Luftfeuchtigkeit gesorgt. ZSC-Coach Bob Hartley erzählt dann von seinem davor einzigen Spielabbruch: In einer AHL-Partie hat der Motor eines Rennwagens in der Drittelspause für so viel Hitze gesorgt, dass das Eis grossflächig geschmolzen war. Das Wiederholungsspiel gewinnen die Zürcher 5:2. Davor hat der Nebel letztmals 2005 (Rappi – Davos) ein Spiel auf dem Gewissen gehabt.

2009: Zug – ZSC Lions

In der Hertihalle zündet ein ZSC-Fan eine Rauchbombe. Beissender Qualm quält Fans und Spieler, sodass die Partie nach zweieinhalb Minuten unterbrochen wird. Als sich die Lage auch eine Stunde später nicht bessert, wird das Spiel auf Anraten der Teamärzte abgeblasen. Ein 17-Jähriger stellt sich Tage später der Polizei. Er gibt zu, einen mit Rauchpulver gefüllten Plastiksack angezündet zu haben. Der Einzelrichter entscheidet darauf für einen Forfait-Sieg des EVZ. Doch das Verbandssportgericht kommt nach dem Rekurs der Lions zum Schluss, dass nicht nur der Gast schuld am Spielabbruch sei, und wertet die Partie 0:0 ohne Punkte, was für Kopfschütteln sorgt.

2008: Lausanne – Olten

Dramatische Szenen ereignen sich beim NLB-Spiel zwischen Lausanne und Olten, das in der 13. Minute beim Stand von 0:1 abgebrochen werden muss. Lausanne-Stürmer Jérôme Bonnet wird von Patrick Bloch mit einem Crosscheck in die Knie gezwungen. Im anschliessenden Gewühl trifft Zarley Zalapski mit dem Schlittschuh Bonnets Nacken und sorgt für eine tiefe Wunde bis auf den Knochen. Olten-Goalie Urban Leimbacher versucht, die Blutung noch auf dem Eis zu stoppen, ehe Bonnet, der drei Liter Blut verliert, aber stets bei Bewusstsein bleibt, mithilfe von Sanitätern den Rink verlassen kann. Er wird darauf in der Uni-Klinik operiert.

2005: Lausanne – Fribourg

Weil das Eis im Mittelkreis bricht, muss die Begegnung nach zwei Dritteln beim Stand von 4:3 für Fribourg abgebrochen werden. Der Lausanne HC ist wesentlich daran beteiligt, dass die Eisschicht zu dünn ist. Auf Druck von Sponsoren, denen ihr Logo auf dem Eis zu wenig gut sichtbar war, wurde beschlossen, die Eisdicke von 45 auf 26 Millimeter zu reduzieren. Lausanne verliert die Partie in der Folge mit 0:5 forfait und verzichtet auf einen Rekurs.

2004: Schweiz – Schweden

Bereits im Warm-up stellen die Spieler beider Teams beim WM-Vorbereitungsspiel in Siders fest, dass die Eisqualität miserabel ist. Die Vorbereitungspartie zur WM in Tschechien wird aus Sicherheitsgründen gar nicht erst angepfiffen, im Nachhinein stellt sich heraus, dass die Eisschicht viel zu dünn war. Um den schwer enttäuschten 4500 Zuschauern in der Grabenhalle in Sierre trotzdem noch etwas zu bieten, tragen die beiden Teams ein Showpenaltyschiessen aus.

1999: Ambri – Rapperswil

37 Sekunden vor Schluss verweigert Schiri Reto Bertolotti Rappi-Captain Roger Sigg beim Stand von 5:4 für Ambri das von ihm eingeforderte Timeout, da die Anfrage seiner Meinung nach zu spät erfolgte. Dies nehmen die wütenden Rapperswiler zum Anlass, sich nicht sofort wieder aufzustellen, worauf Bertolotti die Partie wegen ungerechtfertigter Spielverweigerung abbricht. Rappi deponiert einen Spielfeldprotest, Einzelrichter Heinz Tännler entscheidet anschliessend, dass den St. Gallern das Timeout zu Unrecht verweigert wurde, Bertolotti einen regeltechnischen Fehler beging und das Spiel wiederholt werden muss. Ambri schäumt, doch Tännlers Entscheid wird auch von der Rekurskammer bestätigt. Zunächst wollen sich die Leventiner weigern, zum Wiederholungsspiel anzutreten, machen es dann trotzdem und schlagen Rappi mit dreimonatiger Verspätung 4:2.

1998: Herisau/Säntis – GC

Wegen eines Defekts der Eismaschine muss die NLB-Partie in Herisau beim Stand von 0:2 abgebrochen werden. Der Fahrer war bei der Ausfahrt aus der Garage mit dem Türrahmen kollidiert. Das Spiel muss wiederholt werden, da Einzelrichter Tännler entscheidet, dass der SC Herisau-Säntis für dieses Missgeschick nicht verantwortlich gemacht werden kann.

1984: Sierre – Olten

Im bedeutungslosen Spiel der Auf-/Abstiegsrunde NLB/NLA kommt es in der 33. Minute beim Stand von 2:2 zum Eklat. Weil er sich von Schiri Biollay benachteiligt fühlt, handelt Olten-Trainer Charlie Weise wenig weise und zieht sein Team in die Kabine zurück. Biollay bricht anschliessend den Match ab, Olten kassiert eine 0:5-Forfait-Niederlage und eine Busse. Weise wird anschliessend von Olten-Präsident Walter Hächler gefeuert, obwohl dieser unmittelbar vor besagtem Match den Vertrag mit dem Deutschen noch verlängert hatte.

1982: Fribourg – Davos

In der altehrwürdigen St.-Augustin-Eisbahn verprügelt Fribourgs Ersatz-Kanadier Jeff Bandura den Davoser This Fergg schon beim Warmlaufen. Mit Ankündigung: Bandura war auf einer Rachemission, weil ihn Fergg drei Wochen zuvor in Davos mit dem Stock am Auge verletzt hatte. Die Fribourger bilden einen Ring um die Kampfhähne, damit keiner eingreifen kann. This Fergg sagt danach zu Blick: «Der schlug zu wie bei einer Schlägerei in einer Bar.» Fergg muss mit Schürfungen, Kopfschmerzen, Prellungen und Schwindelanfällen ins Spital. Bandura erhält eine Matchstrafe. Danach wärmen sich die Teams nacheinander und separat auf. Aber: Gottéron-Trainer Gaston Pelletier streicht Bandura vom Matchblatt und ersetzt ihn durch den kürzlich genesenen Jean Gagnon. Das erzürnt die Davoser. Sie weigern sich, zu spielen. Nach zweistündigen Diskussionen wird das Spiel um 22 Uhr abgesagt. Bandura wird bis Saisonende gesperrt, mit einer Busse von 1000 Franken belegt und von Fribourg sofort entlassen. Und Gottéron verliert die Partie forfait.