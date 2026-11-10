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Sport
National League: So beschreiben die EVZ-Spieler Genoni
Erreicht besonderen Meilenstein
Teamkollegen verneigen sich vor Leonardo Genoni
Leonardo Genoni knackt als erster Goalie überhaupt die 1000-Spiele-Marke. Das wird auch von seinen Mitspielern beim EV Zug honoriert.
Publiziert: vor 32 Minuten
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Nicole Vandenbrouck
Reporterin Eishockey
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