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Erreicht besonderen Meilenstein
Teamkollegen verneigen sich vor Leonardo Genoni

Leonardo Genoni knackt als erster Goalie überhaupt die 1000-Spiele-Marke. Das wird auch von seinen Mitspielern beim EV Zug honoriert.
Publiziert: vor 32 Minuten
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