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Paar bei Argentinien-Spiel auf Grossleinwand ertappt
Von Kamera bei Messi-Spiel ertappt
Fliegt hier eine Affäre auf?
Peinliche Szene bei Messis letztem Argentinien-Spiel: Ein Paar bricht innige Gesten abrupt ab, als es auf der Grossleinwand auftaucht. Das Video geht viral und das Netz spekuliert.
Publiziert: vor 1 Minute
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Tim Oppliger
Redaktor Video Sport
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Argentinien
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