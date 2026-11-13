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VA In der OYM Hall müssen Löcher gestopft werden – Edit
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Spielabbruch in Zug!Tropfendes Dach sorgt für Löcher auf dem Eisfeld

Nach Abbruch am Mittwoch
Entscheidung zu nächstem EVZ-Heimspiel gefallen

Das Spiel zwischen dem EVZ und den Rapperswil-Jona Lakers findet statt. Die Partie stand nach dem Spielabbruch in Zug auf der Kippe.
Publiziert: vor 24 Minuten
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Das Spiel zwischen Zug und Rapperswil-Jona kann stattfinden.
Foto: keystone-sda.ch
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Die Partie zwischen dem EVZ und Ambri wurde am Mittwoch wegen des tropfenden Dachs in der Zuger OYM Hall schon im ersten Drittel abgebrochen. Aufgrund der baulichen Mängel stand das nächste Heimspiel des EV Zug am Freitagabend (19.45 Uhr) gegen die Lakers auf der Kippe.

Jetzt ist klar: Das Spiel findet wie geplant statt. «Bis am Freitagvormittag konnte nun am Dach eine Zwischenlösung in Form einer Rinne, mit der tropfendes Wasser kontrolliert abgeleitet werden kann, installiert werden», schreibt der Klub in einer Medienmitteilung.

Ob das Duell mit Ambri als Forfait-Niederlage gewertet oder wiederholt wird, steht derweil noch nicht fest.

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4
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3
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32
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0
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29
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22
28
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