Das Spiel zwischen dem EVZ und den Rapperswil-Jona Lakers findet statt. Die Partie stand nach dem Spielabbruch in Zug auf der Kippe.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Die Partie zwischen dem EVZ und Ambri wurde am Mittwoch wegen des tropfenden Dachs in der Zuger OYM Hall schon im ersten Drittel abgebrochen. Aufgrund der baulichen Mängel stand das nächste Heimspiel des EV Zug am Freitagabend (19.45 Uhr) gegen die Lakers auf der Kippe.

Jetzt ist klar: Das Spiel findet wie geplant statt. «Bis am Freitagvormittag konnte nun am Dach eine Zwischenlösung in Form einer Rinne, mit der tropfendes Wasser kontrolliert abgeleitet werden kann, installiert werden», schreibt der Klub in einer Medienmitteilung.

Ob das Duell mit Ambri als Forfait-Niederlage gewertet oder wiederholt wird, steht derweil noch nicht fest.

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