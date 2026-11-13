Diverse europäische Länder haben angekündigt, Spiele gegen Russland zu boykottieren. Jetzt droht Präsident Wladimir Putin dem WM-Gastgeber Deutschland.

Darum gehts Russland fordert Schadenersatz, falls das Team von der Eishockey-WM ausgeschlossen wird

Moskau will WM-Verlegung durchsetzen und droht mit Sanktionen gegen Veranstalter

Mehrere Nationen wollen nach dem CAS-Entscheid nicht gegen Russland antreten

Carlo Steiner Redaktor Sport

Russland reagiert auf die Boykottdrohungen der europäischen Top-Nationen. Die vom internationalen Spielbetrieb lange ausgeschlossene Hockey-Grossmacht hat nach eigenen Aussagen bei der Ethikkommission des Eishockey-Weltverbands IIHF einen Antrag auf Schadenersatzzahlungen eingereicht, sollte das russische Team von der WM im Mai 2027 ausgeschlossen werden. Dies berichtet die russische Nachrichtenagentur Tass.

«Sollten Kanada und Deutschland sich weigern, die russische Mannschaft zuzulassen, werden wir eine Entschädigung fordern, die Verlegung der Wettkämpfe durchsetzen und Sanktionen gegen die Veranstalter verhängen», sagte Verbandspräsident Wladislaw Tretjak (74) an der Sitzung des präsidialen Sportrats mit Wladimir Putin (74).

«Wir müssen weiterhin den Rechtsweg beschreiten und die Entscheidung des Internationalen Sportgerichtshofs durchsetzen. Schliesslich missachten sie in diesem Bereich die Rechtsstaatlichkeit. Im Grunde genommen missachten sie alle Prinzipien der Olympischen Charta», wird Putin zitiert.

Kanada und Europa wollen Russland nicht dabeihaben

Diverse europäische Top-Nationen hatten nach dem Entscheid des Internationalen Sportgerichtshofs CAS, Russland erstmals nach Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine wieder an internationalen Turnieren zuzulassen, angekündigt, nicht gegen Russland anzutreten. Kanada verweigert der russischen Delegation die Visa für die U20-WM im Dezember und Januar. Die Schweiz schloss sich dem Russland-Boykott für die A-WM nicht an, kündigte aber wenig später an, an der U20-WM nicht gegen Russland anzutreten.

Auch der WM-Hauptsponsor Skoda kündigte bereits an, seine Unterstützung im Falle einer Russland-Teilnahme zu überdenken. Die deutsche Bundesregierung erklärte, dass eine WM-Durchführung bei einer Teilnahme Russlands «sportlich und wirtschaftlich faktisch unmöglich» sei.

Die IIHF hat die russischen Drohungen oder den Eingang eines Antrags bei der Ethikkommission bisher nicht kommentiert.