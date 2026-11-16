DE
FR
Abonnieren

Wasserfall beim EVZ
Stümper auf dem Dach, Profis auf dem Eis

Ein Wasserleck im Dach der OYM Hall, die klare Heimniederlage gegen die Lakers und der überraschende Auswärtssieg in Zürich. Eine wahrlich turbulente Woche für den EV Zug. Die Ereignisse in der Innerschweiz nimmt Blick-Eishockeychef Dino Kessler unter die Lupe.
Publiziert: vor 1 Minute
Kommentieren
RMS_Portrait_AUTOR_504.JPG
Dino KesslerLeiter Eishockey-Ressort
Noch näher dran an deinem National-League-Klub

Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
20
36
49
2
SC Bern
SC Bern
20
4
36
3
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
20
5
36
4
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
21
-7
35
5
SCL Tigers
SCL Tigers
21
12
32
6
EV Zug
EV Zug
15
20
31
7
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
20
10
28
8
HC Ajoie
HC Ajoie
20
-3
28
9
HC Lugano
HC Lugano
21
-2
28
10
HC Davos
HC Davos
21
-10
27
11
Lausanne HC
Lausanne HC
21
-14
26
12
EHC Biel
EHC Biel
20
-7
24
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
21
-19
22
14
EHC Kloten
EHC Kloten
21
-25
21
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
Zwei Minuten für Dino
In diesem Artikel erwähnt
Zwei Minuten für Dino
21395888 National+League
National League
ev zug logo
EV Zug
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen