DE
FR
Abonnieren

Schweiz zu zurückhaltend?
«Russland: Sponsoren weisen Funktionären den Weg»

Russland darf wieder an der Eishockey-Weltmeisterschaft teilnehmen, so entscheidet das CAS. Blick-Eishockeychef Dino Kessler wünscht sich von der Schweiz in dieser Frage eine etwas mutigere Gangart. Bei der Nati ist ihm vor allem ein Spieler ins Auge gestochen.
Publiziert: vor 3 Minuten
Kommentieren
RMS_Portrait_AUTOR_504.JPG
RMS_Portrait_AUTOR_386.JPG
Dino Kessler und Michael Huber
Tippspiel zur Hockey-WM
Blick_Eishockey-Tippspiel_300x250px.jpg
RMS

Melde dich jetzt an bei unserem Tippspiel zur Hockey-WM in der Schweiz! Tritt gegen unsere Hockey-Experten an, bilde deine eigene Tipp-Gruppe oder miss dich einfach mit der gesamten Community.

Jeder Tipp zählt, denn nicht nur die besten drei Tipperinnen und Tipper erhalten einen Preis. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden zusätzlich noch Tombolapreise verlost. Hier gibts mehr Infos.

Blick_Eishockey-Tippspiel_300x250px.jpg
RMS

Melde dich jetzt an bei unserem Tippspiel zur Hockey-WM in der Schweiz! Tritt gegen unsere Hockey-Experten an, bilde deine eigene Tipp-Gruppe oder miss dich einfach mit der gesamten Community.

Jeder Tipp zählt, denn nicht nur die besten drei Tipperinnen und Tipper erhalten einen Preis. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden zusätzlich noch Tombolapreise verlost. Hier gibts mehr Infos.

Jetzt mitmachen
Zwei Minuten für Dino
In diesem Artikel erwähnt
21418813 entity_logo_hockey_schweiz
Schweiz
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen