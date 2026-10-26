DE
FR
Abonnieren

Wie weit darf eine Schlägerei gehen?
«10 Spiele für Carr – drehen die in Biel durch?»

Daniel Carr bekommt für den niveaulosen Schlag gegen Gaëtan Haas fünf Spielsperren aufgebrummt. Zu wenig findet der EHC Biel. Blick-Eishockeychef Dino Kessler ist da aber anderer Meinung. Zudem gerät er beim HC Ambri-Piotta ins Schwärmen.
Publiziert: vor 4 Minuten
Kommentieren
RMS_Portrait_AUTOR_504.JPG
Dino KesslerLeiter Eishockey-Ressort
Noch näher dran an deinem National-League-Klub

Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
15
29
39
2
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
15
3
27
3
SC Bern
SC Bern
14
6
25
4
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
15
14
24
5
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
16
-9
24
6
Lausanne HC
Lausanne HC
17
-1
24
7
SCL Tigers
SCL Tigers
16
3
23
8
HC Ajoie
HC Ajoie
16
-2
22
9
HC Davos
HC Davos
16
-8
21
10
EV Zug
EV Zug
10
9
19
11
HC Lugano
HC Lugano
15
-4
19
12
EHC Biel
EHC Biel
15
-3
19
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
16
-15
17
14
EHC Kloten
EHC Kloten
16
-22
15
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
Zwei Minuten für Dino
In diesem Artikel erwähnt
21395999 ambri-logo
HC Ambri-Piotta
21411212 Logo_HC_Ajoie
HC Ajoie
21411205 Logo_EHC_Biel
EHC Biel
21395888 National+League
National League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen